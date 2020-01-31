 Вложения иностранцев в украинские облигации превысили 123 миллиарда

Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины (НБУ), передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В то же время портфель ОВГЗ в собственности украинских сократился на 6,07 млрд грн (на 1,8%) – до 325,02 млрд грн.

Портфель облигаций юрлиц увеличился на 0,05 млрд грн (на 0,1%) – до 24,36 млрд грн, тогда как физлиц – сократился на 0,33 млрд грн (на 3,5%), до 9,15 млрд грн.

Объем ОВГЗ в собственности Нацбанка не изменился – 332,37 млрд грн.

Согласно данным НБУ, в целом портфель ОВГЗ сократился на 6,14 млрд грн – до 813,9 млрд грн.

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Как сообщалось, Министерство финансов на состоявшемся 28 января аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в бюджет 6,29 млрд грн. В том числе Минфин разместил семилетние ОВГЗ на 3,7 млрд грн со средневзвешенной доходностью 9,79% годовых.