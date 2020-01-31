 Криклий анонсировал передачу в концессию порта "Черноморск"

Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий во время презентации победителей первых концессионных конкурсов в портах Украины, передает БизнесЦензор.

Криклий отметил, что концессии и инвестиции должны стать движущей силой обновления и развития украинской инфраструктуры.

"Государственно-частное партнерство является нашим фаворитом, поэтому не останавливаемся. Готовим концессионные проекты в морских портах "Мариуполь", "Бердянск", "Одесса" и "Черноморск". Следующий концессионный конкурс будет в морском порту "Черноморск". Там мы предлагаем инвесторам контейнерный терминал и паромную переправу. Далее – конкурс в морском порту Одессы, где инвесторов должен заинтересовать пассажирский терминал и отель", – сообщил министр.

Криклий добавил, что министерство при поддержке Всемирного банка готовит проекты концессионных дорог Львов-Стрый и Львов-Тернополь.

"До конца февраля планируем определиться относительно концессионных проектов в аэропортах "Львов", "Запорожье", "Херсон" и "Черновцы". Также готовим концессии вокзалов железнодорожных станций "Чоп", "Днепр", "Николаев", "Харьков", "Хмельницкий", которые должны дать новое качество для наших пассажиров на железной дороге", – сказал министр.

Как сообщалось, по результатам концессионного конкурса Херсонского морского порта его победителем определено ООО "Рисоил-Херсон". Группа "Рисойл" создана в 2000 году, является одним из крупнейших экспортеров подсолнечного масла и побочных продуктов переработки подсолнечника из Украины.

Победителем концессионного конкурса в морском порту "Ольвия" стала компания QTerminals. Катарская компания пообещала вложить в развитие порта 3,4 млрд грн в течение 5 лет, сумма ежегодных концессионных платежей составит 82 млн грн.