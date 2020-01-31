 Нацкомиссия заметила признаки манипуляций на рынке электроэнергии

Об этом сообщает пресс-служба НКРЭКУ, передает БизнесЦензор.

"По результатам рассмотрения оперативной информации о результатах торгов рынка "на сутки вперед", размещенной на сайте ГП "Оператор рынка", было отмечено значительное уменьшение участниками рынка цен в заявках на продажу электрической энергии на рынке "на сутки вперед" в январе 2020 года, что может свидетельствовать о манипулирования рынком", – сказано в сообщении.

В связи с этим НКРЭКУ получила у ГП "Оператор рынка" перечень участников рынка, которые в заявках на продажу электрической энергии на рынке "на сутки вперед" в течение 30-31 января установили минимальные почасовые цены продажи, что может свидетельствовать о манипуляции. При этом отсутствует подтверждение указанных заявок реальными объемами электрической энергии.

НКРЭКУ подчеркивает, что Правилами рынка его участникам запрещено подавать согласованные заявки, осуществлять любые согласованные действия, использовать инсайдерскую информацию и осуществлять манипулирование рынком.

"Учитывая указанное, установление участником рынка в своей заявке на продажу электрической энергии цены на искусственном уровне при условии, что участник, подавший такую ​​заявку на торги, не доказал, что основания для этого являются законными и что такая заявка соответствует принятой рыночной практике на соответствующих оптовых рынках электрической энергии, может быть расценено как нарушение Правил поведения и, соответственно, манипулирование рынком", – указывают в Комиссии.

В связи с этим НКРЭКУ предостерегает участников рынка электрической энергии по осуществлению действий, запрещенных Правилами поведения.

"НКРЭКУ рассматривает вопрос об осуществлении мероприятий по контролю в виде невыездных проверок хозяйственной деятельности участников рынка, которые в своих заявках на продажу электрической энергии в январе 2020 года устанавливали цены на искусственном уровне", – подчеркивается в сообщении.

НКРЭКУ отмечает, что решение о проведении проверок будет принято по результатам обработки дополнительной информации, предоставленной ГП "Оператор рынка" и НЭК "Укрэнерго" по данному вопросу.

Подробнее о ситуации на рынке электроэнергии читайте в материале БизнесЦензор: Почему цена электроэнергии растет и скачет