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 Катарская компания планирует превратить порт "Ольвия" в зерновой хаб

Катарская компания QTerminals, которая стала концессионером имущества ГП "Стивидорная компания "Ольвия", планирует развивать порт как зерновой хаб.

Об этом заявил представитель QTerminals Невилл Биссетт на презентации двух победителей концессионных конкурсов украинских портов, передает БизнесЦензор со ссылкой на Укринформ.

"Мы хотим превратить "Ольвию" в зерновой хаб. У нее замечательное географическое положение, что дает возможность создать хороший продукт", - заявил Биссетт.

Он добавил, что компания QTerminals имеет стратегию интернационализации, первой частью которой является порт "Ольвия".

"Порт "Ольвия" - первый, и мы хотели бы начать переговоры как можно раньше и начать эксплуатацию как можно раньше. Полагаясь на партнерство с руководством и работниками порта, я думаю, что мы добьемся успеха", - отметил Биссетт.

Министр транспорта и коммуникаций Государства Катар Джасим Аль Сулейти сообщил, что предоставление права концессии дает возможность инвестировать около $120 млн в развитие порта.

"Наша компания будет серьезно относиться к этим инвестициям", - подчеркнул министр.

Согласно презентации QTerminals, планируется модернизация зернового терминала рядом с причалом №2, обновление кранов и погрузочного оборудования, совершенствования складских помещений.

Кроме того, компания намерена строить новый зерновой терминал, и для него будет построено два новых причала с тремя кранами на каждом, установлен ленточный погрузчик. Также QTerminals планирует обновить здания, дороги, электросети на территории порта.

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Как сообщалось, в январе 2020 года в Мининфраструктуры заявили, что QTerminals выиграла конкурс на концессию имущества ГП "Стивидорная компания "Ольвия". Концессия предоставляется на 35 лет.

QTerminals - катарский портовый оператор, занимается портовыми операциями и морскими перевозками, делает перевалку грузов. Terminals управляет терминалами контейнерных, Rо-Rо и генеральных грузов в Катаре, в порту Хамад.

Украинский бюджет получит ежегодные концессионные платежи - 82 млн грн и инвестиционные обязательства - 3,4 млрд грн (за 5 лет); средства для развития местной инфраструктуры Николаевщины - 80 млн грн.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3173057
 
 
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