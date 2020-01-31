 Еврокомиссия выделит 10 миллионов евро на исследование нового коронавируса

Об этом сообщила на брифинге в Брюсселе официальный представитель ЕК Дана Спинант, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы работаем над тем, чтобы смягчить последствия потенциального более широкого распространения вспышки коронавируса в ЕС. Благодаря финансированию чрезвычайных исследований в рамках Horizon 2020 мы узнаем больше о болезни", - заявила еврокомиссар по инновациям и исследованиям Мария Габриэль.

Член ЕК по здравоохранению Стелла Кириакидис со своей стороны заявила: "Нам нужна многоплановая, общая для ЕС реакция на коронавирус, и исследования являются важной частью этого. Нам нужно больше узнать о вирусе, чтобы лучше организовывать наши профилактические меры и обеспечить лучшую заботу о наших гражданах - именно в этом и заключается цель финансирования чрезвычайных исследований Horizon 2020".

Еврокомиссия направила государствам-членам экстренный запрос относительно интереса к исследовательским проектам по коронавирусу, которые будут способствовать пониманию новой эпидемии и более эффективному клиническому лечению пациентов, инфицированных вирусом, а также улучшат готовность и ответные меры общественного здравоохранения.

Согласно информации ЕК, ожидается, что финансирование поддержит от 2 до 4 исследовательских проектов. Кандидаты должны ответить на запрос до 12 февраля.