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 Минрегион увеличил уставный капитал Госмолодежьжилья на 28 миллионов

Министерство развития громад и территорий приказом №18 от 27 января 2020 года увеличило уставный капитал государственного специализированного финансового учреждения "Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству" (Госмолодежьжилья) на 28 млн грн.

Как сообщает пресс-служба Фонда, увеличение капитала учреждения произошло за счет средств, предусмотренных в госбюджете на 2020 год, передает БизнесЦензор.

"Дополнительные средства будут направлены на увеличение объемов кредитования граждан из уставного капитала Фонда. Они позволят дополнительно предоставить кредиты около 40 семьям, нуждающимся в жилье", – заявил глава Госмолодежьжилья Сергей Комнатный.

Напоминм, в 2019 году 1647 семей заключили договоры с Госмолодежьжильем, в том числе 779 семей внутренне перемещенных лиц и 415 семей участников АТО/ООС.

Так, в 2019 году Госмолодежьжилье заключило договоров на сумму 861 млн грн: за счет средств госбюджета и средств уставного капитала Госмолодежьжилья – 1210 договоров на 609 млн грн; за счет средств местных бюджетов – 437 договоров на 252 млн грн.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3173049
 
 
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