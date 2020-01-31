 Минрегион увеличил уставный капитал Госмолодежьжилья на 28 миллионов

Как сообщает пресс-служба Фонда, увеличение капитала учреждения произошло за счет средств, предусмотренных в госбюджете на 2020 год, передает БизнесЦензор.

"Дополнительные средства будут направлены на увеличение объемов кредитования граждан из уставного капитала Фонда. Они позволят дополнительно предоставить кредиты около 40 семьям, нуждающимся в жилье", – заявил глава Госмолодежьжилья Сергей Комнатный.

Напоминм, в 2019 году 1647 семей заключили договоры с Госмолодежьжильем, в том числе 779 семей внутренне перемещенных лиц и 415 семей участников АТО/ООС.

Так, в 2019 году Госмолодежьжилье заключило договоров на сумму 861 млн грн: за счет средств госбюджета и средств уставного капитала Госмолодежьжилья – 1210 договоров на 609 млн грн; за счет средств местных бюджетов – 437 договоров на 252 млн грн.