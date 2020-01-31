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Все про:Днепр_река (78) порт (720) Херсон (128)

 Risoil планирует превратить порт "Херсон" в речной хаб для всего Днепра

Херсонский морской порт будут развивать как речной логистический хаб, включая развитие современного речного флота.

Об этом заявил основатель компании Risoil S.A. Шота Хаджишвили на презентации победителей первых концессионных конкурсов в портовой отрасли Украины, передает БизнесЦензор со ссылкой на ЦТС.

"Мы хотим сделать Херсон речным хабом для всей реки Днепр", - сообщил Хаджишвили.

Также он добавил: "Мы планируем использовать все возможности судоходства на Днепре, включая приобретение и строительство современных судов".

Как сообщалось, компания "Рисойл-Херсон" победила в концессионном конкурсе в отношении имущественного комплекса ГП "Херсонский морской торговый порт".

"Рисойл-Херсон" - консорциум компании "Петро ойл энд кэмикалс" (Georgian Industrial Group) и RISOIL S.A. (Швейцария). Доля грузинской группы составляет 60%, швейцарской компании - 40%.

Согласно представленной сегодня презентации, "Рисойл-Херсон" планирует создать в Херсонском порту региональный логистический хаб, создав условия для экспорта продукции, производимой в Херсонской области и ближайших регионах, на международные рынки. Предполагается создание логистических цепочек и развитие речного грузового сообщения с учетом экономического потенциала Днепра.

Компания намерена модернизировать инфраструктуру Херсонского морского торгового порта за счет обновления мощностей хранения, покупки новой техники и кранов, внедрения информационных технологий. Ожидается, что объемы перевалки в порту будут удвоены, а отчисления в бюджет увеличатся в три раза.

Планируется строительство завода по переработке отрубей и завода по переработке сои.

Как напомнил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, общие инвестиции компании-концессионера составят 300 млн грн, гарантированный ежегодный концессионный платеж будет составлять почти 12 млн грн.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3173047
 
 
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