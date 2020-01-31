 Борьба с незаконными АЗС увеличила легальные продажи топлива на 6%, – Гончарук

Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу правительства.

"Это означает, что увеличилось и количество налогов, которые платят в бюджет. В отдельных областях, например, в Луганской и Николаевской, объемы продаж топлива увеличились на 15%. Еще в трех: Винницкой, Днепропетровской и Черкасской – на 14%", – пояснил Гончарук.

Премьер добавил, что совместно с правоохранителями и органами контроля отработали почти 4 тыс. нелегальных АЗС по всей стране. Часть закрыли, другая часть – получили лицензии на официальную работу.

"Работа в этом направлении активно продолжается. Отдельно хочу обратить внимание. Мы знаем о путях попадания нелегального топлива на рынок. Мы видим все изменения на рынке, поэтому закрыть АЗС на одной улице и открыть на соседней – не получится", – заверил Гончарук.

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Как сообщалось, в конце декабря премьер-министр Алексей Гончарук поручил Государственной фискальной службе (ГФС) совместно с правоохранителями до 9 января 2020 года решить проблему существования нелегальных АЗС.

С 10 по 29 января количество АЗС, работающих с признаками нарушения законодательства, по данным Нефтегазовой ассоциации Украины, уменьшилось на 178 объектов (за последнюю неделю на 73 объекта).