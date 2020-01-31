 Верховный Суд отложил рассмотрение дел о возвращении "Приватбанка" Коломойскому

Об этом сообщил начальник управления претензионно-исковой работы юридического департамента НБУ Виктор Григорчук, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По словам представителя Нацбанка, такое решение Верховный суд принял на заседании в пятницу в связи ходатайством правительства о замене в этом производстве стороны с Министерства финансов на Кабинет министров Украины.

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Напомним, ранее Шестой апелляционный суд по ходатайству "Приватбанка" приостановил рассмотрение жалобы на решение Окружного административного суда от 18 апреля 2019 года об отмене национализации банка до рассмотрения в Большой палате Верховного суда дела по иску семьи Суркисов от отмене признания их связанными с банком лицами.

Своим рашением от 18 апреля 2019 года Окружной административный суд города Киева в полном объеме удовлетворил иск Игоря Коломойского и признал противоправными решения органов власти о национализации ПАО "КБ "Приватбанк", и признал недействительным с момента заключения договор купли-продажи государством акций банка.

Таким образом, решение Верховного Суда отложить рассмотрение дела семьи Суркисов задержит рассмотрение процесса, иницированного Игорем Коломойским.

Напомним, Семья Суркисов добилась в судах низших инстанций отмены решений Нацбанка о признании их связанными с "Приватбанком" лицами и признании недействительными договоров обмена их средств в банке на сумму свыше 1 млрд грн на акции банка (bail-in), позже выкупленные государством за 1 грн.

"Приватбанк", согласно имеющейся информации, ранее уже выполнил решение судов первой и апелляционной инстанций в пользу Суркисов, однако для Нацбанка, Минфина и банка помимо этих выплат важным является вопрос отстоять законность процедуры bail-in, так как в случае проигрыша по пути семьи Суркисов, вероятнее всего, пойдут другие участники этой процедуры на общую сумму свыше 29 млрд грн. Помимо того, признание ее незаконной поставит под вопрос и всю национализацию "Приватбанка".

По словам экспертов, возможное подтверждение Апелляционным админсудом решения о незаконности национализации не будет иметь непосредственных влияния на работу банка, помимо реакции на него вкладчиков и других клиентов, однако послужит существенным аргументом для Хозсуда. В свою очередь, решение Хозсуда в пользу экс-владельцев, подтвержденное затем в апелляции, станет основой для реституции: возврата банка акционерам и возврата государству 155 млрд грн внесенных в виде гособлигаций.