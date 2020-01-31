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 13 тысяч жителей Днепропетровщины начали использовать Viber для оплаты за газ

В течение 2019 года к использованию чат-бота 7104.ua в бесплатном мессенджере Viber присоединилось более 13 тыс. клиентов ООО "Днепропетровскгаз Сбыт".

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Днепропетровскгаз Сбыта" сообщает БизнесЦензор.

Через чат-бот 7104ua в Viber потребители газа могут передавать показания счетчика, платить за газ и просматривать состояние расчетов.

ООО "Днепропетровскгаз Сбыт" постоянно совершенствует и дополняет функции аккаунта. Сейчас этот сервис дополнен новой опцией: возможностью получить счета за газ по пяти лицевым счетам. Кроме этого, потребители могут полноценно управлять этими лицевыми счетами: платить через Viber за газ, контролировать состояние лицевых счетов и поступления платежей.

"Способ оплаты за газ через Viber имеет ряд преимуществ. В частности, возможность мгновенной оплаты из любой точки мира в режиме 24/7, отсутствие очередей, отчетность, простота оплаты, безопасность денежных операций", - сообщает компания.

Кроме чат-бота в Viber, дистанционно решить газовые вопросы возможно:

  • Через Личный кабинет на сайте 104ua;
  • Воспользовавшись мобильными приложениями 104 Mobile, 104 Mobile Light.
  • С помощью специалистов контакт-центра ООО "Днепропетровскгаз Сбыт".

Присоединиться к 7104ua Viber может каждый желающий, нужно лишь отсканировать QR-код. Детальная инструкция и QR-код для подключения доступны на сайте 104.ua.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3173033
 
 
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