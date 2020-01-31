[*]Темы: Бюджет-2020 Отопительный сезон Земельная реформа Рынок электроэнергии
$ 24.8 27.24
 Энергетика, Транспорт
  887  0
Все про:авто (2199) АЗС (684) цены (1225) сжиженный газ (488)

 Крупнейшие сети АЗС продолжили снижать цены на автогаз

Розничные сети АЗС 31 января снизили стоимость сжиженного газа еще на 5-20 копеек за литр.

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

Так, цена сжиженного газа на станциях SOCAR опустилась на 20 копеек – до 13,47 грн/л.

Крупнейшая консолидированная сеть группы "Приват" снизила цены на 5-7 копеек – до 11,55-11,63 грн/л.

Сети ОККО и WOG снизили цены на 5-9 копеек – до 13 грн и 12,95 грн за литр соответственно.

Стоимость автогаза в сетях AMIC и "БРСМ-Нафта" была снижена на 18 копеек – до 12,23 грн/л и 12,25 грн/л.

В сетях "Параллель", "Кворум", "Род-Ник", Mango и Motto автогаз подешевел в пределах 10-40 коп./л.

Читайте также: Оптовые цены на автогаз упали на 8% с начала года

Как сообщалось, розничные цены на автогаз начали снижаться с 20-х чисел января, реагируя на падение его стоимости на оптовом рынке. С того времени средняя розничная цена на АЗС опустилась на 25 копеек за литр.

Оптовые цены сжиженного газа начали снижаться со середины декабря прошлого года. За этот период средняя по Украине цена СУГ на условиях самовывоза с ГНС снизилась на 14% – до 16 630 грн/т на 31 января.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3173025
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиЭнергетика
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
вирус Донбасс Зеленский Китай НБУ Помпео правоохранительные органы Россия США
 
 
 
 
 
 вверх