 "Метинвест" Ахметова сократил выпуск готовой продукции на 3%

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Согласно пресс-релизу материнской компании Metinvest B.V. о результатах операционной деятельности за прошлый год и четвертый квартал 2019 года, в четвертом квартале 2019 года производство товарных полуфабрикатов выросло на 13% по отношению к предыдущему кварталу и составило 912 тыс. тонн из-за увеличения производства товарного чугуна на 126 тыс. тонн за счет увеличения его производства на ММК и "Азовстали" на 82 и 44 тыс. тонн соответственно в результате оживления спроса.

Производство товарных слябов сократилось на 23 тыс. тонн за счет снижения производства на ММК на 51 тыс. тонн в результате перенаправления чугуна на производство товарного чугуна, что было частично компенсировано увеличением производства сляба на "Азовстали" на 28 тыс. тонн.

В 2019 году производство товарного чугуна снизилось на 380 тыс. тонн, а производство слябов выросло на 514 тыс. тонн, в основном, за счет перенаправления жидкого чугуна на производство стали и продукции последующих переделов после запуска нового оборудования на ММК.

В четвертом квартале 2019 года производство готовой продукции снизилось на 20% по отношению к предыдущему кварталу – до 1,14 млн тонн. При этом производство плоского проката снизилось на 217 тыс. тонн – до 953 тыс. тонн.

Выпуск длинного проката снизился на 49 тыс. тонн – до 137 тыс. тонн за счет снижения производства на Promet Steel и "Азовстали" на 38 и 11 тыс. тонн соответственно в результате сезонного снижения спроса. Производство рельсовой продукции выросло на 7 тыс. тонн – до 21 тыс. тонн, но снизилось трубной продукции на 19 тыс. тонн – до 28 тыс. тонн.

В 2019 году производство плоского проката снизилось на 70 тыс. тонн – до 4,68 млн тонн. Выпуск рельсовой продукции снизился на 16 тыс. тонн – до 49 тыс. тонн – в соответствии с полученными заказами, производство трубной продукции увеличилось на 15 тыс. тонн –до 155 тыс. тонн.

"Метинвест" является вертикально интегрированной горнодобывающей группой компаний. Группа состоит из добывающих и металлургических предприятий, находящихся в Украине, Европе и США, имеет сеть продаж с охватом всех ключевых мировых рынков.

Основными акционерами "Метинвеста" являются группа "СКМ" (71,24%) Рината Ахметова и "Смарт-холдинг" (23,76%) Вадима Новинского, совместно управляющие компанией.

ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".