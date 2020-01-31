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Все про:Верховный Суд (152) Суркис (81) Приватбанк (1076)

 Верховный Суд начал заседание по делу о вкладах Суркисов в "Приватбанке"

Началось закрытое заседание Большой палаты Верховного суда, которая продолжила рассмотрение кассационной жалобы Нацбанка Украины (НБУ), Министерства финансов и ПриватБанка на решение судов низших инстанций по иску семьи Суркисов, добившейся в судах низших инстанций отмены решений НБУ о признании их связанными с ПриватБанком лицами и признании недействительными договоров обмена их средств в банке на сумму свыше 1 млрд грн на акции банка (bail-in), позже выкупленные государством за 1 грн.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Как сообщалось, Шестой апелляционный суд по ходатайству ПриватБанка приостановил рассмотрение жалобы на решение Окружного административного суда от 18 апреля 2019 года об отмене национализации ПриватБанка до рассмотрения в Большой палате Верховного суда дела по иску семьи Суркисов.

Большая палата Верховного суда 16 декабря 2019 года объявила перерыв до 31 января в рассмотрении кассационной жалобы НБУ, Минфина и ПриватБанка на решение судов низших инстанций по иску семьи Суркисов в связи с необходимостью Генпрокуратуры ознакомиться с материалами дела.

ПриватБанк, согласно имеющейся информации, ранее уже выполнил решение судов первой и апелляционной инстанций в пользу Суркисов, однако для Нацбанка, Минфина и банка помимо этих выплат важным является вопрос отстоять законность процедуры bail-in, так как в случае проигрыша по пути семьи Суркисов, вероятнее всего, пойдут другие участники этой процедуры на общую сумму свыше 29 млрд грн. Помимо того, признание ее незаконной поставит под вопрос и всю национализацию ПриватБанка.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3172991
 
 
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