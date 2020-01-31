 Украина ожидает поставки систем диагностики нового коронавируса

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Мы ожидаем поставки тест-систем. Получили подтверждение у компании-производителя, что системы находятся на финальном этапе тестирования. Первая поставка будет состоять из одного комплекта на 100 исследований. В целом мы сделали заказ четырех таких комплектов тест-систем",- сказал он.

По словам Кузина, тест-системы будут находиться в центральной референс-лаборатории, в случае необходимости они будут распределяться в регионы.

Кузин отметил, что в настоящее время количество лабораторно подтвержденных случаев достигло 9,776 тыс., из них 213 – летальных. В 20 странах кроме Китая подтверждено 99 случаев заболеваемости новым коронавирусом, в трех странах зафиксировано передачу вируса от человека к человеку.

Он также подчеркнул, что "у 254 пассажиров и 15 членов экипажа рейса, который прибудет в пятницу в Киев из Китая, жалобы на состояние здоровья отсутствуют".

В свою очередь замминистра здравоохранения Дмитрий Коваль отметил, что "действия Минздрава и ЦОЗ в настоящее время являются достаточными" для предупреждения распространения коронавируса в Украине.

"Мы готовим проект действий правительства на случай, если ситуация станет критичной и будут случаи инфицирования. В настоящее время в каждом регионе определен маршрут пациента, мы уведомлены о наличии средств для борьбы, также налажена система эпидемических оповещений", - добавил он.

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Украине Ярно Хабихт подчеркнул, что объявленная ВОЗ чрезвычайная ситуация международного значения означает усиление готовности стран и усиленную разработку вакцин.