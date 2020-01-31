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 Энергетика, Коррупция
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 ВАКС рассмотрит 3 февраля дело о хищении газа "Нафтогаза" на 1,5 миллиарда

Высший антикоррупционный суд 3 февраля рассмотрит по сути дело о завладении более 300 млн куб. м природного газа НАК "Нафтогаз Украины", сообщает пресс-служба ВАКС.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"В понедельник, 03 февраля, в Высшем антикоррупционном суде назначено рассмотрение дела по сути по обвинению 4 человек в незаконном завладении газом, который принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", на сумму почти 1,5 млрд грн", - сказано в сообщении.

Судебное заседание состоится в 12:00 по адресу: проспект Победы, 41, зал судебных заседаний №3.

Как сообщалось, следствием установлено, что предприятия-владельцы Новояворовской и Новороздольской ТЭЦ в течение 2013-2015 годов заключили ряд соглашений о закупке в НАК "Нафтогаз Украины" природного газа для производства тепловой энергии населению. С целью удешевления тепла для этой категории потребителей, НАК поставлял ТЭЦ газ по ценам, существенно ниже рыночных.

В результате реализации этой коррупционной схемы, прибыльность производства электричества этими ТЭЦ превысила 60% (против 3-5% заложенных в тариф Национальной комиссией, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП), а НАК "Нафтогаз Украины" получила убытки на общую сумму более 1,4 млрд грн.

В январе 2018 года пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины сообщила о задержании во Львове четырех должностных лиц трех компаний: "Энергия-Новый Раздел", "Энергия-Новояворовск" и "Энергия" по подозрению в завладении более 300 млн куб. м газа "Нафтогазу" на сумму более 1,4 млрд грн.

По информации НАБУ, этим лицам сообщено о подозрении в присвоении государственного имущества в особо крупных размерах и других преступлениях, квалифицированных по ч.5 ст.191, ч.3 ст.28, ч.2 ст.366, ч.3 ст.209 Уголовного кодекса Украины.

По данным СМИ, конечными бенефициарами всех трех компаний являются экс-народные депутаты от БПП Ярослав и Богдан Дубневичи.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3172978
 
 
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