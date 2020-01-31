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 Энергетика, Финансы, Коррупция
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Все про:Ахметов (928) Антимонопольный комитет (816) ДТЭК (649) Терентьев (44)

 Антимонопольный комитет отказался отменять льготы для Ахметова на 1 миллиард в год

Антимонопольный комитет Украины на заседании 30 января отказался согласовать проект постановления НКРКУЭ "Об утверждении изменений в Кодекс Систем передачи".

Об этом Наші гроші сообщил источник в правительственных структурах, передает БизнесЦензор.

Проект постановления был направлен на ликвидацию льготы для экспортеров электроэнергии, которая возникла благодаря НКРЭКУ предыдущего созыва. При запуске рынка электроэнергии 1 июля 2019 Нацкомиссия "забыла" записать в правила обязанность экспортеров платить тариф "Укрэнерго". Поэтому во втором полугодии 2019 годакомпания "Д. Трейдинг" из группы ДТЭК Рината Ахметова не заплатили тариф "Укрэнерго" 544,48 млн грн.

Ранее председатель АМКУ Юрий Терентьев единолично согласовывал подобные проекты регуляторных актов других ведомств. Например, в 2016 году он лично согласовал проект решения НКРЭКУ №289, которым была введена так называемая формула "Роттердам +" в пользу группы ДТЭК Рината Ахметова.

На этот раз Терентьев не стал лично согласовывать документ, который заставлял группу Ахметова платить государственной компании. Зато проект был вынесен на голосование всего состава АМКУ.

В ходе обсуждения представители НКРЭКУ и Минэкоэнерго высказались за то, чтобы экспортеры электроэнергии платили тариф "Укрэнерго".

Против выступили представители ДТЭК, а также народные депутаты Алексей Кучеренко (Батькивщина) и Виктория Гриб (Оппозиционный блок). Движение "Честно" писало о том, что предвыборную кампанию Виктории Гриб финансировала компания ДТЭК Ахметова.

Публичная риторика соратника Юлии Тимошенко Кучеренко в последние месяцы часто совпадает с коммерческими интересами ДТЭК.

Также против этой платы выступила представительница "Энергоатома" Виктория Дудченко.

При этом "Энергоатом" не осуществляет экспорт и эта плата не должна была негативно влиять на компанию, а должна была бы скорее наоборот – положительно влиять, так уменьшила бы нагрузку на "Энергоатом" по оплате "зеленых" тарифов.

Тариф на передачу НЭК "Укрэнерго" используется для того, чтобы собрать средства для оплаты зеленых тарифов. Компании ДТЭК Ахметова является крупнейшим владельцем "зеленых" солнечных и ветровых электростанций, работающих по высочайшему в Европе тарифе.

Чтобы профинансировать эту льготу, для всех потребителей надо поднять тарифы на электроэнергию на 4%. Год существования такой льготы может принести компании ДТЭК Ахметова до 1 млрд грн.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3172972
 
 
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 Топ комментарии
 
Скажи мне кто твои друзья - я скажу кто ты.
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подумаешь минус лярд в бюджет страны....главное что ахметка поделился с ем нужно и это ему вышло дешевле....
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интересно , сколько отслюнявил ахметка бандит чинушам? ау, дбр с набу , че мышей не ловите? )))

наверно ахметка доплачивает к зарплатам, которых вам не хватает на жизнь)))))
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Где СБУ САП НАБУ и остальные бездельники -- подрыв экономики во всей красе Антимонопольный комитет отказался отменять льготы для Ахметова на 1 миллиард в год - Цензор.НЕТ 654
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Правильно! Ахметов має великі потреби і видатки, експортує електроенергію з Бурштинського енергострова по допінгу, і народ України повинен з зрозумінням віднестися до цього.
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подумаешь минус лярд в бюджет страны....главное что ахметка поделился с ем нужно и это ему вышло дешевле....
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Кто же будет отменять, если за все уже уплачено
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интересно , сколько отслюнявил ахметка бандит чинушам? ау, дбр с набу , че мышей не ловите? )))

наверно ахметка доплачивает к зарплатам, которых вам не хватает на жизнь)))))
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Ну если бы ахметов помогал армии например, волонтерил - тогда бы дбр интерисовалась бы...
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Миллиардерам - всё, а с нищих украинцев последнюю рубашку снимают.
А потом удивляются, почему от нашего населения остался "пшик".
Кто не помер, тот уехал.
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Принц Ринат Ахметов в следующем году еще в Великобритании купит королевский дворец. Ето п***ц что мало того что ворует нашу електроенергию, толкает ее за бугор так еще и льготы ему за ето. А вы холопы платите втридорога за свет который даже не имеет нормального рабочего напряжения в розетке. Страна терпил и предателей.
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За Ахметова заплатят хитрожопые евробляхеры. Верно я говорю *******?
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Правильно.
Инициирую петицию на сайте за поднятие тарифов населению.
Рахметов, вон, одну из самых дорогих вилл в мире приобрёл 200 млн евро.
У человека расходы.
Плебсу вякать не велели.
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Даже если бы он был святым.. А это не так ! - Все равно его нужно уничтожить. Чтобы с помощью наших денег он не мог приносить вред стране.
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НКРЭКУ и Антимонопольный комитет поочереди действовали и будут действовать в интересах Ахметова и прочих олигархов,поскольку продажны,а так как олигархи богаты ,то им по карману купить продажных чиновников,по идее, призванных защищать простых,рядовых украинских граждан от алчных и жадных олигархов,однако,как всегда,получается наоборот.В отставку Терентьева,необходимо открыть уголовное дело против "забывчивых"(продажных) чиновников НУРЭКУ!
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ну так АХМЕДУ треба грошей на ще одну хату за 200 МЛН. $$$$, одну на днях купив, але одної маловато буде... та й проживання його гнилих дітей в мілкобританії дорого коштує
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Ахметов состоит в русской мафии и его должны спецслужбы ликвидировать!!!
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