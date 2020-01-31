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 "Укравтодор" объявил о начале сотрудничества с сервисом вызова такси Bolt

Государственной агентство автомобильных дорог Украины (Укравтодор) объявило о начале сотрудничества с европейской платформой для заказа поездок Bolt.

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Укравтодора" сообщает БизнесЦензор.

Основное направление взаимодействия "Укравтодора" и компании Bolt - просветительские проекты, которые касаются безопасности движения, чистых обочин, культуры поведения на дорогах, а также сбора данных об актуальном состоянии на дорогах.

"Укравтодор" - это не только о дорогах. Это о сохранении жизни людей, эко-ответственность, эффективность и человеческое взаимодействие. В компании Bolt мы видим партнера, который исповедует вышеупомянутые ценности и имеет необходимый опыт и ресурсы, чтобы продвигать их совместно с нами", - отметил председатель "Укравтодора" Александр Кубраков.

В декабря 2019 года "Укравтодор" инициировал проекты сотрудничества с инновационными компаниями, которые работают в дорожной отрасли.

"Эти партнерства является частью плана действий по созданию ситуационного центра "Укравтодора". Он будет обеспечивать оперативную обработку информации, поступающей из дорог общегосударственного значения", - сообщает компания.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3172970
 
 
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