 В Кабмине закрыли парикмахерскую. ФОТО

Об этом он сообщил в телеграм-канале, передает БизнесЦензор.

"У нас в Кабмине произошло неслыханное - мы закрыли парикмахерскую. Я когда ее обнаружил, сначала подумал, что это какой-то розыгрыш. Оказалось, не розыгрыш, настоящая парикмахерская", - сообщил он.

В парикмахерской Кабмина действовали такие цены: стрижка волос модельная - 95 грн; модельная стрижка челки - 35 грн. "Даже можно зафиксировать волосы лаком (15 грн - если волосы до 20 см, но 25 грн для волос дольше 40 см)", - сообщает Дубилет.

Дубилет рассказал, что в комнате, в которой работала парикмахерская, теперь будут работать работники UkraineInvest, те самые "инвестиционные няни".

Министр также пообещал сделать большой анализ того, насколько государственные органы эффективно используют площадь.

"У государства есть очень много недвижимости. Я хочу вместе с ФГИ сначала проанализировать министерства, а затем - другие государственные органы. Ту площадь, которая в результате освободится, надо передать на приватизацию или хотя бы в аренду через Prozorro.Продажи", - заявил Дубилет.





