Об этом Макогон написал в Facebook, передает БизнесЦензор.
"Статистика поставок LNG на терминал в Польшу. Часть этого газа уже в Украине", - сообщил Макогон.
Об этом Макогон написал в Facebook, передает БизнесЦензор.
"Статистика поставок LNG на терминал в Польшу. Часть этого газа уже в Украине", - сообщил Макогон.
В свою очередь посол Турции в Украине Йонет Дж. Тезель в интервью агентству «Укринформ» заявил, что причины отказа в прохождении LNG-танкеров - это безопасность в загруженном и узком Босфоре и возможные риски для густонаселенного Стамбула. информация от 20.03.2015
Національний проєкт ініційовано рішенням Президента України від 25 серпня 2010 року[2]. Станом на кінець 2012 року проєкт перебуває в стані будівництва.
Дорожает ВСЕ, уменьшаются доходы населения, падает покупательная способность, замедляется экономика.
А вот добыть свой газ дешего и продать по цене, словно его добыли в Норвегии и севере ******** - ацки гешефтно.
А ежели СДУРУ перейти на СВОЙ газ 100% (а это реально), то гешефта не будет
Пятый президент Украины Петр Порошенко пригласил испанскую компанию «Socoin» разработать технико-экономическое обоснование для строительства на юге Украины терминала по приему сжиженного природного газа (LNG-терминал). Для его строительства выделена площадка между морем и нефтетерминалом «Южный».
На случай, если князь Темнейший высадит десант ЧВК «Вагнера» на косе в Каролино-Бугазе и оккупирует Одессу, предусмотрен также запасной вариант. Специалисты разрабатывают проект строительства в специальной экономической зоне «Рени», поблизости от международной трассы «Одесса - Бухарест» второго терминала СПГ, для приема малых газовозов типа «Река-море».
Для Московии такие события - «удар ниже пояса».
Нереализованный и невостребованный добытый газ придется сжигать в виде газовых факелов. Речь идет о десятках миллиардах кубометров газа и по этому показателю РФ безусловный «чемпион мира».
В мировой торговле существует важное правило - не потерять покупателя. А для оптовых покупателей, при заключении контрактов, продавцы предоставляют скидки и угощают кофе с шоколадками «РОШЕН». И чем больший объем закупок товара - тем больший процент скидок. По таким принципам работает торговля во всем цивилизованном мире. Такого же мнения придерживаются политологи и международные обозреватели. Они считают, что нельзя воевать и враждовать с теми странами, с кем торгуешь. Это тоже закон мировой экономики. Московия не просто нарушила, а растоптала этот закон, причем не только в отношении Украины, а в отношении и других развитых стран.
Благодаря «мудрой» внешней политике хозяина Кремля, в Тюменской области зимы стали значительно мягче, почти как в Сочи. Местные чиновники районных администраций пересматривают коэффициенты надбавок к заработной плате в сторону их уменьшения.
Убытки России в газовых играх за годы её агрессии на востоке Украины составляют до 10 миллиардов долларов США в год и население 1/6 части суши это уже почувствовало.