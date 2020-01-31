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 Энергетика, Макроэкономика
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Все про:Польша (870) США (2544) сжиженный газ (488) Макогон (9)

 Сжиженный газ из польского терминала уже поступает в Украину

В Украину начал поступать сжиженный газ, поставляемый из США, Катара и Норвегии на терминал в Польше, сообщил глава Оператора газотранспортной системы Украины Сергей Макогон.

Об этом Макогон написал в Facebook, передает БизнесЦензор.

"Статистика поставок LNG на терминал в Польшу. Часть этого газа уже в Украине", - сообщил Макогон.

Сжиженный газ из польского терминала уже поступает в Украину 01

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3172955
 
   
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 Топ комментарии
 
может и не дешевый, но точно не "политический"
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При всіх президентах і урядах не вистачало політичної волі будівництва LNG терміналу в Одесі. Поляки молодці, срали вони тепер на рашку з її газпромом, а напасти на Польщу рашка зассить, бо сільонок малувато на тому напрямку, Польща і сама може здачі дати москалям, і купа друзів туди впишеться, рашка навіть незможе проконтролювати сили союзників - вся Прибалтика і Європа, Калінінградське угруповування перетворять в пєпєл. Лука зассить щоб рашка з його території щось робили, пожизненноє ембаргл як Кубі гарантоване, і не спасуть ні раша газ з брудною нафтою.
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очередной бред, атомные не собираемся строить, на тепловые угля не хватает, гидро - все реки уже зарегулированы, возобновляемых можно содержать не более 10% от мощности системы. Задачка еще та) не для лохов, которые при власти.
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может и не дешевый, но точно не "политический"
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При всіх президентах і урядах не вистачало політичної волі будівництва LNG терміналу в Одесі. Поляки молодці, срали вони тепер на рашку з її газпромом, а напасти на Польщу рашка зассить, бо сільонок малувато на тому напрямку, Польща і сама може здачі дати москалям, і купа друзів туди впишеться, рашка навіть незможе проконтролювати сили союзників - вся Прибалтика і Європа, Калінінградське угруповування перетворять в пєпєл. Лука зассить щоб рашка з його території щось робили, пожизненноє ембаргл як Кубі гарантоване, і не спасуть ні раша газ з брудною нафтою.
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под босфорским мостом газовозу не пройти, потому нигде на черном море нет LNG терминалов
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на днях руководитель компания «Трансинвестсервис» (ТИС) Андрей Ставницер сообщил, что реализация проекта строительства в Южном терминала по приему сжиженного газа отложена. При этом, по его словам, когда все только начиналось, турецкая сторона не высказывала никаких возражений против прохождения газовозов для Украины через Дарданеллы и Босфор. Андрей Ставницер уверен, что нынешнее однозначное «нет» Анкары на самом деле связано с последним визитом в Турцию президента России.
В свою очередь посол Турции в Украине Йонет Дж. Тезель в интервью агентству «Укринформ» заявил, что причины отказа в прохождении LNG-танкеров - это безопасность в загруженном и узком Босфоре и возможные риски для густонаселенного Стамбула. информация от 20.03.2015
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ваш комментарий исчерпывающий, но человек прав, таки там все пройдет)
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да я просто свой коммент поставил не под тем комментом Zorg.. нужно было парой строчек ниже... вот и получилось, будто я по-быстрому измерил высоту мостов, и влез со своим авторитетным мнением..)
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когда писал, что газовозу не пройти, я и имел в виду не габариты, а вот это турецкое "объяснение" : "...безопасность в загруженном и узком Босфоре и возможные риски для густонаселенного Стамбула..."
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во первых 3 моста, во вторых пройдут, а вот пропустит ли турция - это в третьих
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А що з LPG-терміналом в порту Южний?????
Національний проєкт ініційовано рішенням Президента України від 25 серпня 2010 року[2]. Станом на кінець 2012 року проєкт перебуває в стані будівництва.
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Зачем? У нас 1/3 тупо стоит Проверь в гоголе. Увеличивая цену на СВОЙ газ мы сами себя кусаем за яйца.
Дорожает ВСЕ, уменьшаются доходы населения, падает покупательная способность, замедляется экономика.
А вот добыть свой газ дешего и продать по цене, словно его добыли в Норвегии и севере ******** - ацки гешефтно.
А ежели СДУРУ перейти на СВОЙ газ 100% (а это реально), то гешефта не будет
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Украине нужно переводить страну на электричество полностью с газа! Нужно делать полностью электрическое отопление и плиты электрические и все полностью переводить на электричество! И нужно увеличивать хранилища электричества промышленных масштабов и увеличивать добычу электричества, чтобы электричество было не дорогое!
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очередной бред, атомные не собираемся строить, на тепловые угля не хватает, гидро - все реки уже зарегулированы, возобновляемых можно содержать не более 10% от мощности системы. Задачка еще та) не для лохов, которые при власти.
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Украина теперь не зависит от прихотей кремлевского начальника бензоколонки, СМИ которого постоянно талдычат, что нанайский мальчик «всехпереиграл». Покупая углеводороды в Европе и США, Правительство Украины обезопасило экономику страны и благополучие своих граждан. Теперь «ГАЗПРОМ», при первых морозах, не шантажирует Неньку газовой трубой, обещая закрыть вентили газопровода на границе с российской федерацией и оставить при этом Европу без тепла.
Пятый президент Украины Петр Порошенко пригласил испанскую компанию «Socoin» разработать технико-экономическое обоснование для строительства на юге Украины терминала по приему сжиженного природного газа (LNG-терминал). Для его строительства выделена площадка между морем и нефтетерминалом «Южный».
На случай, если князь Темнейший высадит десант ЧВК «Вагнера» на косе в Каролино-Бугазе и оккупирует Одессу, предусмотрен также запасной вариант. Специалисты разрабатывают проект строительства в специальной экономической зоне «Рени», поблизости от международной трассы «Одесса - Бухарест» второго терминала СПГ, для приема малых газовозов типа «Река-море».
Для Московии такие события - «удар ниже пояса».
Нереализованный и невостребованный добытый газ придется сжигать в виде газовых факелов. Речь идет о десятках миллиардах кубометров газа и по этому показателю РФ безусловный «чемпион мира».
В мировой торговле существует важное правило - не потерять покупателя. А для оптовых покупателей, при заключении контрактов, продавцы предоставляют скидки и угощают кофе с шоколадками «РОШЕН». И чем больший объем закупок товара - тем больший процент скидок. По таким принципам работает торговля во всем цивилизованном мире. Такого же мнения придерживаются политологи и международные обозреватели. Они считают, что нельзя воевать и враждовать с теми странами, с кем торгуешь. Это тоже закон мировой экономики. Московия не просто нарушила, а растоптала этот закон, причем не только в отношении Украины, а в отношении и других развитых стран.
Благодаря «мудрой» внешней политике хозяина Кремля, в Тюменской области зимы стали значительно мягче, почти как в Сочи. Местные чиновники районных администраций пересматривают коэффициенты надбавок к заработной плате в сторону их уменьшения.
Убытки России в газовых играх за годы её агрессии на востоке Украины составляют до 10 миллиардов долларов США в год и население 1/6 части суши это уже почувствовало.
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