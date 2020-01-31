 Американский газ из польского LNG-терминала уже поступает в Украину

Об этом Макогон написал в Facebook, передает БизнесЦензор.

"Статистика поставок LNG на терминал в Польшу. Часть этого газа уже в Украине", - сообщил Макогон.

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Как сообщалось, 31 августа 2019 года Украина, Польша и США подписали меморандум о трехстороннем сотрудничестве в сфере энергетики с целью налаживания поставок американского сжиженного газа через Польшу.

Перед этим группа компаний "Энергетические ресурсы Украины" подписала соглашение с польской компаний PGNiG о приобретении и импорте в Украину американского природного газа.

Кроме того, на случай перерывания транзита российского газа зимой Польша накопила в украинских газохранилищах около 400 млн кубометров газа, сообщал вице-президент польской государственной нефтегазовой компании PGNiG Мацей Возняк.