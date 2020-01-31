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 Немецкие автоконцерны приостанавливают производство в Китае

Немецкие автоконцерны BMW и Volkswagen приостанавливают производство на своих заводах в КНР из-за вызванной коронавирусом эпидемии.

Об этом со ссылкой на DW сообщает БизнесЦензор.

BMW продлевает на одну неделю до 10 февраля каникулы по случаю китайского Нового года на трех заводах в мегаполисе Шеньян, сообщил представитель концерна в Мюнхене в четверг, 30 января.

С понедельника, 3 февраля работу на предприятиях возобновят лишь офисные сотрудники, которые будут работать из дома. В Шеньяне находится крупнейший в мире филиал BMW: здесь около 10 тысяч работников ежегодно производят до полумиллиона автомобилей и моторов.

Между тем Volkswagen приостановил до 10 февраля совместное производство с Shanghai Automotive Group и First Automotive Works. Возобновление работы будет зависеть от дальнейшего развития ситуации с коронавирусом, говорится в сообщениях немецких автоконцернов.

Примеру немецких автопроизводителей последовал шведский концерн Volvo. В четверг стало известно, что в связи с коронавирусной эпидемией новогодние каникулы на его предприятиях в Китае продлены по крайне мере до 9 февраля.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3172944
 
 
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