 "Нафтогаз" повысил минимум на 2% тариф на транзит российского газа, – СМИ

Это следует из проекта договора между компаниями, с которым ознакомилось российское информагентство РБК, передает БизнесЦензор.

Контракт, рассчитанный на ближайшие 5 лет, до 2024 года, был заключен в конце 2019-го. Как уточнили изданию два источника, близких к "Нафтогазу" и "Газпрому", в подписанной версии документа эти условия сохранились.

Источник издания в "Газпроме" уточнил, что вместе с основным контрактом были заключены дополнительные соглашения, которые влияют на итоговые условия транзита газа.

"Общий объем транзита газа на ближайшие 5 лет составит 225 млрд куб. м: 65 млрд куб. м в 2020-м и по 40 млрд куб. м в 2021–2024 годах. Тариф на прокачку этих объемов не раскрывался", - сообщает издание.

Согласно проекту пятилетнего договора "Нафтогаза" и "Газпрома", стоимость прокачки российского газа в Европу через газотранспортную систему (ГТС) Украины составит $31,72 за 1 тыс. куб. м с учетом всех налогов и сборов. Тариф рассчитан по ставке $2,66 за 1 тыс. куб. м на 100 км и из расчета протяженности ГТС 1192,48 км.

При транзите 225 млрд куб. м за 5 лет "Нафтогаз" сможет заработать не менее $7,13 млрд. Аналогичный прогноз в конце 2019 года давал и президент Украины Владимир Зеленский: тогда он заявил, что украинская сторона получит от нового контракта с "Газпромом" более $7 млрд за пять лет.

Тариф на прокачку российского газа через Украину в 2019 году был рассчитан по ставке $2,61 за 1 тыс. куб. м на 100 км, напоминает директор по исследованиям Vygon Consulting Мария Белова. В новом контракте предусмотрен рост этой ставки на 1,9%, указывает она. Это подтверждает заместитель гендиректора Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.

Представители "Газпрома" и "Нафтогаза" не комментируют рост тарифов. Итоговый тариф вырос, но при этом снизились объемы прокачки газа через Украину, замечает источник, близкий к российской стороне переговоров с "Нафтогазом", — в 2019-м "Газпром" прокачал через территорию Украины около 90 млрд куб. м, то есть почти в 1,5 раза больше текущего плана.

Ставка транзита в новом контракте зафиксирована на весь срок его действия. В предыдущем контракте, который действовал 10 лет, до конца 2019-го, ставка транзита не была фиксированной — она вычислялась по формуле, привязанной в том числе к стоимости газа в Европе и объемам прокачки. При фиксированной ставке начиная с 2021 года, когда минимальный объем транзита российского газа снизится до 40 млрд куб. м, этот тариф не будет покрывать себестоимость прокачки газа по украинской ГТС, особенно в случае роста цен на газ для технологических нужд, обращает внимание Белогорьев.

Если "Газпром" решит нарастить поставки в Европу через Украину сверх объемов, установленных в новом контракте, компании придется бронировать дополнительные мощности в украинской ГТС. В этом случае в договоре предусмотрены повышающие коэффициенты за транзит: бронирование дополнительных мощностей на квартал обойдется в 1,1 раза дороже обычной ставки, на месяц — в 1,2 раза, на сутки — в 1,45 раза. То есть максимальный рост ставки составит до 45%.

В новом транзитном договоре "Газпрома" и "Нафтогаза" поменялись не только расчет тарифа и обязательные объемы прокачки газа, но и юрисдикция для рассмотрения потенциальных споров между сторонами. В предыдущем контракте все споры должны были рассматриваться в Международном арбитражном суде Стокгольма. Именно этот суд в 2018 году вынес решение в пользу "Нафтогаза", обязав "Газпром" компенсировать украинской компании $2,56 млрд за недопоставку газа по транзитному договору. В итоге, с учетом начисленных процентов, российской компании пришлось заплатить "Нафтогазу" $2,9 млрд в конце 2019 года. Эта выплата стала условием продолжения транзита российского газа с начала 2020 года.

Теперь же спорные вопросы будут решаться в другом международном арбитражном суде — при Международной торговой палате в Цюрихе (ICC). Но, как и прежний контракт, новый договор регулируется шведским материальным правом.

По мнению руководителя практики разрешения споров юридической фирмы Art de Lex Артура Зурабяна, выбор суда в Швейцарии обусловлен более взвешенным отношением этой страны к санкциям против России по сравнению с другими государствами Евросоюза. "Формально Швейцария поддерживает санкции ЕС, но, по существу, занимает более взвешенную позицию, что позволяет ей, в частности, осуществлять экспорт в Россию продовольственных и иных товаров", — объясняет юрист.

Такая позиция обусловлена 300-летним опытом нейтралитета Швейцарии в любых международных конфликтах, добавляет партнер Paragon Advice Group Александр Захаров. По его мнению, на юрисдикции Цюриха мог настоять "Газпром", руководствуясь тем, что в суде Стокгольма ему не удалось отстоять свою позицию.