 Итоги недели: Новые тарифы на газ, учетная ставка 11% и королевская вилла Ахметова

ФИНАНСЫ

Нацбанк снизил учетную ставку до 11% годовых

Национальный банк снизил учетную ставку с 13,5% до 11% с 31 января. Прогноз ее дальнейшего снижения улучшен до 7% на конец 2020 года, тогда как ранее базовый сценарий НБУ предполагал снижение учетной ставки до 8% только к концу 2021 года

После этого государственный "Ощадбанк" объявил о втором за месяц снижении ставок по депозитам.

Курс гривни упал ниже 25 грн/$ впервые с октября

Курс гривни упал ниже психологической отметки 25 грн/$ впервые с 30 октября 2019 года. За этот период курс национальной валюты достигал максимального уровня 23,25 грн/$ в конце декабря.

Национальный банк для поддержки курса продал за неделю $143,5 млн. При этом впервые с сентября 2018 года НБУ не покупал валюту. Среди причин снижения курса НБУ указывает преобладание импорта над экспортом в начале года, а также активность компаний по выводу дивидендов.

Минфин разместил семилетние облигации в гривне под 9,8% годовых

Министерство финансов на очередном аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в бюджет 6,29 млрд грн. В том числе Минфин разместил семилетние ОВГЗ на 3,7 млрд грн со средневзвешенной доходностью 9,79% годовых.

После этого пртфель ОВГЗ в собственности нерезидентов на 31 января вырос до нового рекордного уровня в 123,1 млрд грн, впервые достигнув 15% от общего объема выпущенных облигаций.

Госбюджет в 2019 году сведен с дефицитом в 78 миллиардов

Госбюджет за 2019 год сведен с дефицитом 78,05 млрд грн при установленном потолке 91,13 млрд грн, свидетельствуют данные Госказначейства. Практически весь дефицит госбюджета был профинансирован за счет заимствований.

Госдолг по итогам 2019 года снизился до 2 триллионов гривен

По данным Минфина, за 2019 год совокупный государственный и гарантированный государством долг в гривне уменьшился на 7,84% – до 1 триллиона 998,3 млрд грн. В то же время в долларе долг вырос на 7,71% и на конец года достиг $84,4 млрд.

Объем наличных денег увеличился за год на 25 миллиардов, – НБУ

В обращении по состоянию на 1 января 2020 года находилось наличности на общую сумму 425 млрд грн, что на 6,2% больше чем на начало 2019 года (400,1 млрд грн), сообщил Нацбанк. Больше всего по количеству в обращении находится банкнот в 200 гривен и монет 10 копеек.

Верховный Суд задержал рассмотрение дела о возвращении "Приватбанка" Коломойскому

Большая палата Верховного суда отложила на неопределенный срок рассмотрение жалобы Национального банка на решение судов низших инстанций, которые отменили решение о признании семьи Суркисов связанными лицами с "Приватбанком" перед его национализацией.

Перед этим Евросоюз по итогам заседания Совета ассоциации ЕС-Украина подчеркнул важность привлечения к ответственности лиц, причастных к мошенничеству в "Приватбанке".

Рассмотрение дела Суркисов в Веховном Суде связано с процессом, в котором Игорь Коломойский добивается отмены национализации "Приватбанка". Ранее апелляционный суд до вынесения решения Верховным Судом в указанном деле приостановил рассмотрение дела об отмене национализации банка по иску Коломойского.

Организация экономического сотрудничества улучшила оценку рисков Украины

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР, OECD) перевела Украину из 7 в 6 группу по оценке страновых рисков. В Минэкономики ожидают, что это упростит доступ украинских компаний к кредитованию на международных рынках.

Кражи с использованием социнженерии, интернета и банкоматов выросли на 47%

Общая сумма похищенных средств с использованикм приемов социальной инженерии, интернет-мошенничества и мошенничества в банкоматах в 2019 году выросла на 47,3% и достигла 361,99 млн грн, подсчитали в межбанковской ассоциации членов платежных систем "ЕМА".

МАКРОЭКОНОМИКА

Нацбанк ухудшил оценку роста ВВП Украины в 2019 году

Национальный банк ухудшил оценку роста ВВП Украины с 3,5% до 3,3% в 2019 году. При этом в четвертом квартале 2019 года рост ВВП замедлился до 2,2% с 4,1% по итогам третьего квартала.

Нацбанк прогнозирует, что рост ускорится до 3,5% в 2020 году, а в последующие годы составит около 4%.

Нацбанк не ожидает влияния нового китайского вируса на экономику Украины

Влияние на мировые рынки эпидемии нового "уханьского" коронавируса соответствует предыдущим подобным эпидемиям, поэтому основания пересматривать макропоказатели из-за нового вируса отсутствуют, сообщили в НБУ.

ЭНЕРГЕТИКА

Кабмин привязал тарифы на газ для населения к ценам на нидерландском хабе

Кабинет министров внес изменения в положение о специальных обязательствах на рынке газа, привязав цену продажи газа НАК "Нафтогаз Украины" для нужд населения к цене на нидерландском хабе TTF. Эта формула будет действовать до апреля.

В связи с этим "Нафтогаз" снизил цену на газ для нужд населения на январь с 5,5 грн до 4,65 грн за кубометр (без учета НДС, наценки газсбытов и затрат на транспортировку). В Минэнерго ожидают, что новая формула позволяет ожидать дальнейшего снижения тарифов в феврале.

Подробнее о новой формуле расчета цен на топливо читайте в материале БизнесЦензор: Сколько будет стоить газ для населения в январе-апреле 2020 года

"Нафтогаз" снизил цены на газ для промышленности на февраль на 15%

"Нафтогаз Украины" снизил цены на газ для промышленных потребителей на 14%-15% с 1 февраля – до 4 661 - 5 208 грн за тысячу кубометров (без НДС и расходов на транспортировку).

Кропачев заблокировал приватизацию "Центрэнерго" через суд

Хозсуд Киева запретил Фонду госимущества предпринимать любые действия с целью приватизации ПАО "Центрэнерго" в качестве обеспечительной меры по иску ООО "Укрдонинвест" Виталия Кропачева. Фирма требует в суде возобновить приватизационный конкурс, отмененный в декабре 2018 года.

Нацкомиссия заметила признаки манипуляций на рынке электроэнергии

НКРЭКУ предостерегла участников рынка электрической энергии "на сутки наперед" от зафиксированных в январе действий, имеющих признаки манипулирования, а также пригрозила внеплановыми проверками.

Подробнее о ситуации на рынке электроэнергии читайте в материале БизнесЦензор: Почему цена электроэнергии растет и скачет

Антимонопольный комитет отложил решение об отмене льготы для Ахметова на 1 миллиард в год

Антимонопольный комитет отложил согласование изменений в Кодекс систем передачи электроэнергии, предусматривающих восстановление платы за передачу при экспорте электроэнергии.

По оценке "Укрэнерго", из-за этого пробела в Кодексе компания "Д. Трейдинг" Рината Ахметова не заплатила 544,48 млн грн за полгода.

"Газпром" решил самостоятельно достроить "Северный поток-2"

Строительство газопровода "Северный поток 2" будет завершено российской стороной самостоятельно, сообщили в "Газпроме". Ранее из-за санкций США от работ по укладке трубопровода отказалась швейцарская компания Allseas.

ВЛАСТЬ

Великобритания выходит из Евросоюза

Европарламент и Совет ЕС утвердили соглашение между Евросоюзом и Великобританией о ее выходе из блока.

Документ вступит в силу 31 января в полночь по центральноевропейскому времени. С этого времени Великобритания больше не будет государством-членом ЕС, но получит переходной период до конца 2020 года.

ТРАНСПОРТ

Кабмин уволил Кравцова с должности главы "Укрзализныци"

Кабинет министров на заседании 29 января согласовал увольнение главы "Укрзализныци" Евгения Кравцова. Сам Кравцов уточнил, что получит "немеленькую" компенсацию за досрочное расторжение контракта. На должности главы "Укрзализныци" в 2018 году он получил 9,75 млн грн.

Набсовет сменил главу Администрации морских портов

Набсовет ГП "Администрация морских портов Украины" уволил Райвиса Вецкаганса с должности главы предприятия по собственному желанию, назначив врио главы госпредприятия начальника филиала "Дельта-лоцман" Александра Голодницкого.

Украина приостановит прямое авиасообщение с Китаем из-за вспышки нового вируса

Авиакомпания МАУ 31 января и 4 февраля выполнит рейсы из китайского города Санья для эвакуации украинских туристов, после чего приостановит полеты в Китай.

SkyUp, которая выполняет чартерные рейсы для туроператора JoinUp!, вернет туристов с китайского острова Хайнань 29 января и 1 февраля, после чего также прекратит летную программу в Китай до 28 марта.

Суд отказался вернуть государству "Днеправиа" Коломойского

Северный апелляционный хозсуд оставил без изменений решение Хозсуда Киева, которым Фонду госимущества было отказано в удовлетворении иска к ООО "Галтера" Игоря Коломойского о расторжении договора купли-продажи 94,6% акций компании "Днеправиа".

Фонд указывал, что компания олигарха из предусмотренных договором приватизации 882,1 млн грн инвестиций в развитие аэропорта "Днепропетровск" вложила только 142,1 млн грн. При этом "Галтера" должна была оплатить реконструкцию взлетно-посадочной полосы, на что сейчас выделяет средства государство.

Киев вышел на 12 место в мире по уровню пробок на дорогах

Киев по итогам 2019 года занял 12 место в рейтинге наиболее загруженных транспортом городов, ухудшив свое положение за год на 1 место, свидетельствуют данные рейтинга, составляемого производителем устройств для автомобильной GPS-навигации TomTom.

КОРПОРАЦИИ

Ахметов купил королевскую резиденцию на Лазурном берегу за 200 млн евро

Компания SCM Holdings Limited Рината Ахметова подтвердила покупку элитной виллы Les Cedres во Франции у Campari Group за 200 миллионов евро. Продавец сообщал, что вилла была куплена для частного использования, но в компании Ахметова называют приобретение "портфельной инвестицией".

Villa des Cedres, вилла площадью 18 тысяч квадратных футов на побережье, была построена в 1870 году и некогда была имением короля бельгийцев Леопольда II.

Коломойский отсудил у комбината Ахметова 1,3 миллиарда дивидендов

Верховный Суд подтвердил решения судов нижестоящих инстанций, обязав подконтрольный Ринату Ахметову "Южный ГОК" выплатить 1,3 млрд грн дивидендов фирме "Спирит Финанс", связанной с Игорем Коломойским.

Суд заморозил 50,3% акций Полтавского ГОКа по делу Жеваго и банка "Финансы и кредит"

Подконтрольная Константину Жеваго железорудная компания Ferrexpo сообщила об аресте украинским судом 50,3% акций своего основного актива – Полтавского ГОКа – по делу банка "Финансы и Кредит".

Ранее суд заочно разрешил арестовать Жеваго, который подозревается в растрате имущества банка. Он также объявлен в международный розыск.

Телеканалы Коломойского, Пинчука, Ахметова и Фирташа закодировали спутниковый сигнал

Медиагруппы "1+1 media" Игоря Коломойского и братьев Суркисов, StarLightMedia Виктора Пинчука, "Медиа Группа Украина" Рината Ахметова и Inter Media Group Дмитрия Фирташа и Сергея Левочкина 29 января закодировали спутниковый сигнал. Теперь их можно смотрать за плату через операторов спутникового ТВ.

У дочери нардепа Таруты появился металлургический бизнес

Дочь народного депутата Сергея Таруты Татьяна официально стала основным владельцем ООО "Хеви Метал". Эта компания в прошлом году построила и запустила в Николаевской области завод по производству окрашенного рулонного проката, который используется при производстве металлочерепицы.

"Vodafone-Украина" планирует размещение евробондов

Мобильный оператор Vodafone Ukraine начал серию встреч с инвесторами, по итогам которых планирует разместить дебютные евробонды в долларах. В планах компании – поэтапно привлечь до $500 млн из внешних источников на реализацию стратегии развития.

КОРРУПЦИЯ/РАССЛЕДОВАНИЯ

Грузия выдала Украине бывшего заместителя Юрия Бойко в Минэнергоугля времен Януковича

Грузия экстрадировала в Украину бывшего замминистра энергетики и угольной промышленности Игоря Кирюшина, который был задержан на территории страны еще в марте 2017 года. Антикоррупционный суд избрал экс-чиновнику меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в 6 млн грн.

НАБУ сообщило президенту Академии аграрных наук о подозрении в расхищении земель

НАБУ сообщило президенту Национальной академии аграрных наук Ярославу Гадзало и еще четырем высокопоставленным должностным лицам НААН о подозрении в причастности к присвоению принадлежавших академии 15 га особо ценных земель. Речь идет о 138 участках в пригороде Киева (село Гатное).