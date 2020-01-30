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Все про:кредит (1337) льготы (121) Минфин (1306) Укргазбанк (163)

 "Укргазбанк" присоединился к программе льготных кредитов для малого бизнеса под 5-9%

"Фонд развития предпринимательства" в четверг, 30 января, подписал с государственным "Укргазбанком" первый договор об участии в государственной программе "Доступные кредиты 5-7-9%".

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов, передает БизнесЦензор.

"Таким образом, государственная программа, созданная по инициативе президента Владимира Зеленского, уже имеет надежного партнера в лице "Укргазбанка", который поможет обеспечить малых предпринимателей доступными финансовыми ресурсами для развития своего дела", – сказано в сообщении.

Ожидается, что вскоре аналогичные соглашения Фонд подпишет с другими крупными банками.

В Минфине отметили, что накануне вступило в силу постановление Кабинета министров, которое запустило программу предоставления финансовой государственной поддержки субъектам микропредпринимательства и малого предпринимательства.

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Как сообщалось, ранее государственный "Приватбанк" открыл прием заявок предпринимателей и представителей малого бизнеса на получение льготных кредитов в рамках новой государственной программы стимулирования бизнеса "Доступные кредиты 5-7-9%".

Напомним, Кабинет министров на заседании 24 января принял два постановления для запуска программы льготных кредитов с 1 февраля. По предварительным оценкам, участие в программе смогут принять около 50 тысяч заемщиков.

Ранее президент Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в госбюджет на 2020 год, предусматривающий выделение 2 млрд грн для запуска программы кредитов под 5%, 7% и 9% годовых для микро- и малого бизнеса.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3172897
 
 
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