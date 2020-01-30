 Берлин заморозил рост цен на аренду жилья на 5 лет

За соответствующее решение 30 января проголосовали 85 из 150 парламентариев, передает БизнесЦензор со ссылкой на Deutsche Welle.

При этом закон даже заставляет при определенных обстоятельствах к снижению арендной платы, если она будет "слишком высокой". Принятый документ коснется около 1,5 млн квартир в городе, пишет информационное агентство AFP.

Это первый подобный закон, принятый среди немецких федеральных земель. Он был принят коалицией по социал-демократам, "левым" и зеленым.

Закон вступит в силу уже весной, однако часть, которая касается необходимости уменьшения арендной платы, будет введена на девять месяцев позже. "Заморозка" цен на рынке аренды жилья будет зафиксирована на уровне 18 июня 2019 года.

Новые правила не будут распространяться на новостройки, которые были введены в эксплуатацию с 2014 года. Они также не будут действовать для так называемых социальных квартир, жилья организаций, которые оказывают социальную помощь, и квартир в общежитиях.

В Христианско-демократическом союзе заявили после принятия закона о своем намерении подать жалобу относительно конституционности решения Конституционного суда Германии. Заместитель председателя фракции этой политической силы Ульрих Ланге отметил, что этот закон будет тормозить строительство нового жилья в городе и отпугнет инвесторов.

С острой критикой закона также выступили представители отрасли недвижимости. Роберт Момберг, генеральный директор Ассоциации строительной индустрии "Восток" отметил, что закон помешает рабочим местам в городе, а также в итоге станет причиной роста арендной платы и дефицита жилой площади в столице Германии.

Дебаты относительно высокой стоимости аренды жилья в Берлине длятся уже несколько лет. Так, в 2016 году вступил в силу закон, целью которого было убрать с рынка недвижимости как можно больше квартир, что сдаются в посуточную аренду.

Однако рост цен и связанное с этим социальное напряжение это не остановило, и уже в апреле прошлого года около 40 тыс. жителей Берлина вышли на акцию протеста против повышения арендной платы на жилье.

Не менее горячие споры вызвало решение мэрии немецкой столицы снести местные дачи и построить на их месте школы и детские сады.