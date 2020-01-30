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Все про:аренда (213) аукцион (636) аэропорт (767) Борисполь (535) Криклий (63)

 Аренда площадей в "Борисполь" на первом аукционе подорожали в 19 раз, – Криклий

Первый аукцион на право аренды государственного имущества в аэропорту "Борисполь" успешно завершен.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины, комментируя результаты конкурса с элементами аукциона по аренде помещения в терминале F международного аэропорта "Борисполь", передает БизнесЦензор.

"За помещение площадью 191 кв. м, которое находится в таможенной зоне терминала F, развернулась настоящая конкурентная борьба. 12 участников упорно соревновались в честном и открытом конкурсе. Выиграли – аэропорт и государство, как и должно быть. Стартовая арендная плата была 243 тыс. 702 грн. А по результатам конкурса она составляла 4 млн 678 тыс. грн в месяц. Результат превзошел ожидания в 19 раз! Ждем следующих аукционов и новых участников. Нашей целью является проведение прозрачных и настоящих конкурсов на аренду имущества с многими участниками. Так, государство получит лучшие условия, а пассажиры-лучший сервис", – заявил Криклий.

Он подчеркнул, что вводимые новые условия конкурсов на аренду государственного и коммунального имущества открывают окно возможностей для малого и среднего бизнеса и способствуют развитию лучшего и доступного сервиса в аэропортах и вокзалах: "Наш новый подход – чем больше лотов и участников конкурса на аренду объектах инфраструктуры, тем лучше будет предложение от бизнеса государству. Принцип прост и понятен – создать равные и прозрачные условия абсолютно для всех, чтобы зашли наилучшие и дали людям лучшие сервисы".

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3172890
 
 
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