 У дочери нардепа Таруты появился металлургический бизнес

Эта компания в прошлом году построила и запустила в Николаевской области завод по производству окрашенного рулонного проката, который используется при производстве металлочерепицы, передает БизнесЦензор со ссылкой на НВ Бизнес,.

Впервые о том, что "Хеви Метал" строит завод по производству окрашенного проката годовой мощностью 78 тыс. тонн стало известно в феврале 2019 года. Тогда единственным учредителем ООО "Хеви Метал" числилось "Абако АПС" (Дания). А бенефициарными собственниками были Денис Рисухин и Александр Дементиенко, который до середины 2000-х был партнером Виктора Пинчука в компании "Интерпайп".

Денис Рисухин – сын предпринимателя Владимира Рисухина, который в 2010 году в Алчевске построил завод "Металлы и полимеры". Предприятие имело схожий с "Хеви Метал" профиль деятельности. На его мощностях оцинковывали и окрашивали рулонный стальной прокат. Однако с 2014 года оно не работает. Новое предприятие работает под торговой маркой Metipol – сокращенно от "Металлы и полимеры".

Промышленное производство продукции на заводе в Николаевской области началось в сентябре 2019 года.

Месяцем ранее, в августе у "Хеви Метал" появился новый учредитель – кипрская "Маракортио Холдингз Лимитед". Однако, в Реестре юридических лиц Минюста тогда не было информации о смене бенефициаров компании. Со 2 января 2020 года доля кипрской компании в уставном фонде ООО составляет 77% или почти 47 млн грн.

Несколько источников на украинском рынке металлопроката летом прошлого года сообщили, что новым партнером Рисухина и Дементиенко может быть народный депутат Украины Сергей Тарута или члены его семьи.

Сам Тарута заявил, что с 2014 года передал свои активы в управление третьим лицам и менеджерам, но подтвердил, что члены его семьи занимаются предпринимательской деятельностью.

К концу января 2020 года в реестре Минюста появился новый бенефициарный собственник ООО "Хеви Метал". Им стала Татьяна Тарута – младшая дочь Сергея Таруты.

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Кроме бизнеса по производству окрашенного проката, она также является владельцем нескольких солнечных электростанций на юге Украины, дистрибутора фильмов "Киномания" (вместе с сестрой Екатериной), нескольких компаний в аграрном и медицинском секторах и другого.

Ранее Татьяна Тарута руководила судостроительным бизнесом семьи в Польше. Однако летом 2018 года государственное Агентство развития промышленности Польши ARP, выкупило у Таруты 81,05% акций Stocznia Gdansk и 50% GSG Towers.

Нанесение защитных покрытий на рулонный стальной прокат является перспективным бизнесом в Украине, так как большая часть такой продукции импортируется – в 2018 году импортировали более 300 тыс. тонн. В планах "Хеви Метал" на текущий год произвести более 50 тыс. тонн окрашенного холоднокатаного стального проката. Это одно из двух предприятий, работающих на территории нашей страны, которые наносят полимерное покрытие (окрашивают) холоднокатаные стальные рулоны. Второй игрок – завод "Модуль" (Каменец-Подольский).

Входящие в "Метинвест" Рината Ахметова "ММК им. Ильича" и ООО" Юнистил" занимаются оцинкованием рулонного металлопроката.