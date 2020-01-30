 Крупнейший мировой производитель чая может продать чайный бизнес из-за падения прибыли

Согласно отчету компании, ее чистая прибыль в 2019 году сократилась на 38,4% – до 6 млрд евро на фоне сокращения объема продаж чая, передает БизнесЦензор со ссылкой на РБК.

В документе отмечается, что компания намерена провести переоценку своего портфеля брендов и, в частности, приступила к анализу работы подразделения, объединяющего чайные активы Unilever.

Финансовый директор Unilever Грэм Питкетли в интервью The Wall Street Journal уточнил, что итогом проверки может стать полная продажа чайного бизнеса, уступка доли в нем или создание какой-то другой структуры.

По словам финдиректора, чайный бизнес Unilever обеспечивает компании выручку примерно 3 млрд евро, однако продажи черного чая, составляющего основу портфеля компании, продолжают сокращаться на развитых рынках.

Топ-менеджер отметил, что попытки компании диверсифицировать портфель за счет травяных чаев и премиальных брендов зеленого чая (в частности, Pukka и T2) пока не принесли существенного результата.

После публикации отчета Unilever с сообщением о возможном выходе из чайного бизнеса стоимость депозитарных расписок компании на Нью-Йоркской фондовой бирже выросла более чем на 3%, стоимость акций компании на Лондонской бирже – на 1,5%.

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Как сообщалось, в конце 2017 года Unilever объявила о продаже бизнеса по производству спредов (Unilever Spreads) американскому инвестиционному фонду Kohlberg Kravis Roberts & Co за 6,8 млрд евро.

Компания Unilever производит и продает продовольственные товары, продукты бытовой химии и парфюмерию более чем под тысячей торговых марок. Среди товаров компании – бульонные кубики Knorr, кетчупы, соусы и майонезы под маркой Calvé, бытовая химия Domestos, Glorix и Cif, а также косметика и парфюмерия под брендами Rexona, AXE, Dove и др.