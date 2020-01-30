 Фонд гарантирования завершил ликвидацию CityCommerce Bank

Как сообщает пресс-служба Фонда, 29 января поданы документы государственному регистратору для регистрации прекращения банка как юридического лица в Едином государственном реестре, передает БизнесЦензор.

"В связи с этим, Фонд гарантирования сообщает о завершении выплаты гарантированных сумм возмещения средств вкладчикам ПАО "Городской коммерческий банк", – сказано в сообщении.

Как сообщалось, в ноябре 2019 года по запросу украинской стороны правоохранительные органы Латвийской Республики задержали бывшего президента и совладельца ПАО "Городской коммерческий банк" (CityCommerce Bank) Рейниса Тумовса, который находился в международном розыске по подозрению в выводе и присовении средств банка.

После ареста в Латвии ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком один год.

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Напомним, Апелляционный суд Киева в мае 2017 года разрешил взять под стражу бывшего президента CityCommerce Bank Рейниса Тумовса. С 13 сентября 2016 года Тумовсу был выдан вид на жительство в Латвии до сентября 2021 года.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц ранее сообщал, что против инсайдеров (владельцев, топ-менеджеров и связанных лиц) ПАО "Городской Коммерческий Банк" (CityCommerce Bank) начато 22 уголовных производства по фактам злоупотреблений на 3,58 млрд грн.

CityCommerce Bank принадлежал управляющей компании Global Financial Management Group, конечнымм владельцами которой значились Майкл Эндрю Грей, Сергей Тронь, Ренис Тумовс и Нурулислам Аркаллаев, который является бывшим нардепом от "Партии регионов".

Национальный банк 19 марта 2015 года принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации неплатежеспособного CityCommerce Bank.