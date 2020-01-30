[*]Темы: Бюджет-2020 Отопительный сезон Земельная реформа Рынок электроэнергии
$ 24.76 27.15
 Энергетика
  779  1
Все про:Беларусь (609) нефть (2655) Россия (4364) транзит (406)

 Беларусь повысит тарифы на транзит нефти из России

Беларусь и Россия не договорились о размере увеличения тарифа на транзит российской нефти, поэтому он вырастет на 6% в рамках утвержденной сторонами методики.

Об этом сообщил министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси Владимир Колтович, передает БизнесЦензор со ссылкой на enkorr.

"Переговоры закончились, мы ни о чем не договорились. Поэтому вступает в силу статья инструкции, которой установлен порядок повышения тарифа на транзит нефти: это среднегодовой темп инфляции, установленный прогнозом России, увеличенный на три процентных пункта. Больше 6%, по-моему, 6,6%", - сказал Колтович.

Ранее Беларусь требовала повышения тарифа на 2020 год на 16,6%.

Последний раунд российско-белорусских переговоров о ценах на транзит нефти прошел 16 января. По информации источников, после автоматической индексации тарифа в феврале Беларусь может вернуться к переговорам о его повышении с учетом компенсаций за загрязненную нефть.

Как сообщалось, Москва и Минск с конца прошлого года не могут договориться относительно условий поставок российской нефти на белорусские НПЗ. Это привело к тому, что экспорт нефти из РФ на НПЗ Белоруссии был приостановлен с 1 по 4 января.

По словам президента Беларуси Александра Лукашенко, Россия предлагает покупать свою нефть по ценам выше мировых, с чем Беларусь не согласна.

С 4 января экспорт нефти в Беларусь возобновили подконтрольные бизнесмену Михаилу Гуцериеву компании "Русснефть" и "Нефтиса". Однако планируемый ими в этом месяце объем поставок, 750 тыс. тонн, обеспечит лишь половину загрузки белорусских Новополоцкого и Мозырского НПЗ, ежемесячно потребляющих около 1,5 миллиона тонн российской нефти.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3172871
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиЭнергетика
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
вирус Донбасс Зеленский Киев Китай Нацполиция НБУ Россия СБУ
 
 
 
 
 
 вверх