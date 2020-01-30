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Все про:кредит (1337) финансирование (892) малый бизнес (61) Приватбанк (1073)

 "Приватбанк" планирует увеличить кредитование малого бизнеса на 22%

В 2020 году "Приватбанк" планирует направить на программы финансирования украинского предпринимательства не менее 10 млрд грн.

Об этом сообщил руководитель направления "Малый и средний бизнес" "Приватбанка" Сергей Клюев. передает БизнесЦензор со ссылкой на сообщение банка.

По словам Клюева, по итогам 2019 года объем кредитования "Приватбанком" малого и среднего бизнеса превысил 8,2 млрд грн, а наиболее популярной в Украине программой финансирования предпринимателей остается "КУБ".

"За последний год через "КУБ" профинансировано 36 тыс. бизнес-проектов предпринимателей, за счет простой процедуры оформления кредита и снижения банком ставок по таким кредитам малому бизнесу программа остается самой востребованной среди предпринимателей всех регионов. Новыми направлениями финансирования в этом году стали специализированные программы лизинга, и "быстрые" кредиты под залог депозитов, размещенных в банке", – отметил Клюев. 

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3172868
 
 
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