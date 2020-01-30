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 Фонд гарантирования завершил ликвидацию банка "Петрокоммерц-Украина"

Фонд гарантирования вкладов физических лиц завершает выплаты вкладчикам ПАО "Банк Петрокоммерц-Украина" в связи с завершением его ликвидации.

Как сообщает пресс-служба Фонда, 29 января поданы документы государственному регистратору для регистрации прекращения банка как юридического лица в Едином государственном реестре, передает БизнесЦензор.

"В связи с этим, Фонд гарантирования сообщает о завершении выплаты гарантированных сумм возмещения средств вкладчикам ПАО "Банк Петрокоммерц-Украина", – сказано в сообщении.

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Как сообщалось, Национальный банк принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка "Петрокоммерц-Украина" в апреле 2016 года из-за невыполнения требований клиентов.

Перед этим НБУ признал Ивана Шехавцова и Алексея Крупия владельцами существенного участия в банке.

По данным Фонда гарантирования, бывшие должностные лица банка "Петрокоммерц-Украина" с помощью различных схем вывели из финучреждения накануне признания его неплатежеспособным активы на сумму более 700 млн грн.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3172867
 
 
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