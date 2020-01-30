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 Фонд гарантирования ликвидировал банк беглого министра Клименко

В Единый государственный реестр 29 января внесена запись о прекращения ПАО "Грин Банк" как юридического лица, следовательно, ликвидация банка считается завершенной, а сам банк ликвидированным.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физических лиц, передает БизнесЦензор.

"Требования кредиторов к банку, которые были неудовлетворены из-за недостаточности его имущества, считаются погашенными. Таким образом, полномочия Фонда гарантирования вкладов физических лиц как ликвидатора ПАО "Грин Банк" прекращены", – сказано в сообщении.

Как сообщалось, НБУ принял решение о ликвидации "Грин Банка" в январе 2015 года.

За период временной администрации и ликвидации "Грин Банка" вкладчиками получено около 3,7 млн грн в пределах гарантированной суммы возмещения.

24,39% акций "Грин Банка" принадлежали киевской компании "ТУАЗ". В июле 2014 года Генпрокуратура Украина сообщила, что "Грин банк" был подконтролен бывшему министру доходов Александру Клименко. "Грин банк" подавал иск в суд об опровержении этой информации, но проиграл дело.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3172865
 
 
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