 Украина вошла в тройку крупнейших импортеров турецких томатов

Об єтом сообщает EastFruit, передает БизнесЦензор.

В общей сложности, как говорится в отчете Ассоциации экспортеров Юго-Восточной Анатолии (GAİB), экспорт томатов принес сельхозпроизводителям более $304 млн (годом ранее было почти 292 млн). Сегодня томаты в Турции закупают 56 государств мира.

В топ-3 импортеров турецких томатов наряду с Россией ($86 млн) также вошли Румыния (объем закупок более $36 млн) и Украина (порядка $30 млн).

Турецкие производители намерены наращивать экспорт, в том числе за счет выхода на новые рынки. Сейчас прорабатываются каналы поставок томатов в Китай.

Как отмечается, Турция является традиционным поставщиком тепличных овощей на украинский рынок в зимний период, а также лидером по поставкам огурцов и томатов в Украину: на долю турецких поставщиков приходится до 80% всего объема импорта этих овощей на украинский рынок.