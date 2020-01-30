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 Украина вошла в тройку крупнейших импортеров турецких томатов

Украина вошла в топ-3 импортеров турецких томатов по итогам 2019 года, закупив в Турции этих овощей в прошлом году на $30 млн.

Об єтом сообщает EastFruit, передает БизнесЦензор.

В общей сложности, как говорится в отчете Ассоциации экспортеров Юго-Восточной Анатолии (GAİB), экспорт томатов принес сельхозпроизводителям более $304 млн (годом ранее было почти 292 млн). Сегодня томаты в Турции закупают 56 государств мира.

В топ-3 импортеров турецких томатов наряду с Россией ($86 млн) также вошли Румыния (объем закупок более $36 млн) и Украина (порядка $30 млн).

Турецкие производители намерены наращивать экспорт, в том числе за счет выхода на новые рынки. Сейчас прорабатываются каналы поставок томатов в Китай.

Как отмечается, Турция является традиционным поставщиком тепличных овощей на украинский рынок в зимний период, а также лидером по поставкам огурцов и томатов в Украину: на долю турецких поставщиков приходится до 80% всего объема импорта этих овощей на украинский рынок.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3172864
 
 
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А почему не выращиваем томаты сами?
Теплицы строить разучились? Или это "экономически не выгодно"?

Или овёс нынче дорог?
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