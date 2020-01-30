 Северодонецкий "Азот" Фирташа увеличил производство удобрений в 3 раза

Как сообщает пресс-служба компании, в том числе производство аммиачной селитры составило 371,66 тыс. тонн, аммиака водного технического – 1,65 тыс. тонн, КАС (карбамидо-аммиачная смесь) – 10,78 тыс. тонн, передает БизнесЦензор.

Также в 2019 году объединение выпустило 296,2 тыс. тонн неконцентрированной азотной кислоты.

"Со средины марта 2019 года предприятие частично возобновило выпуск минеральных удобрений. Рост объемов производства – 299% по сравнению с прошлым годом. Масштабный и важный для нас проект года – начало производства продукции на новой установке по получению жидких удобрений КАС. Результат: мы выпустили в 2 раза больше КАС, чем годом ранее, когда использовали временную технологическую схему производства", – отметил глава правления ЧАО "Северодонецкое объединение Азот" Леонид Бугаев.

По данным компании, в 2019 году совокупные капитальные инвестиции на предприятии составили 32,73 млн грн.

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Как сообщалось, в 2018 году "Северодонецкое объединение Азот" выпустил 128,44 тыс. тонн минеральных удобрений: 97,44 тыс. тонн товарной аммиачной селитры; 24,42 тыс. тонн товарного карбамида; 5,37 тыс. тонн удобрений жидких азотных КАС; 1,21 тыс. тонн товарного аммиака водного технического.

Также было выпущено 8,42 тыс. тонн товарного аммиака; 79,05 тыс. тонн неконцентрированной азотной кислоты.

ЧАО "Северодонецкое объединение Азот" – одно из крупнейших украинских химических предприятий, с 2011 года входит в группу предприятий азотного бизнеса Group DF Дмитрия Фирташа.