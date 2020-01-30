 Банк Пинчука сменил убытки прибылью в 310 миллионов

Об этом сообщает пресс-служба банка, передает БизнесЦензор.

Доходы банка в минувшем году составили 2,28 млрд грн, расходы – 1,97 млрд грн.

Собственный капитал финучреждения в 2019 году возрос на 95% – до 1,42 млрд грн.

В декабре 2019 года зарегистрирован устав банка в новой редакции в связи с завершением процедуры увеличения уставного капитала на 32% – до 3,59 млрд грн.

Согласно сообщению, по состоянию на 1 января 2020 года значение показателя адекватности регулятивного капитала (Н2) банка составило 19,98% при нормативном значении 10%, значение показателя достаточности основного капитала (Н3) – 15,95% при нормативном значении 7%.

Как сообщалось, ранее владелец группы DCH Александр Ярославский сообщил в Национальный банк Украины о намерении купить банк "Кредит Днепр" у Виктора Пинчука, заявила первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова.

Банк "Кредит Днепр" по итогам первых трех кварталов 2019 года получил 45 млн грн убытка, по сравнению с 476 млн грн за аналогичный период прошлого года.

Напомним, банк "Кредит Днепр" по итогам 2018 года получил 228,9 млн грн убытка, что более чем вдвое меньше, чем в 2017 году.

Банк "Кредит Днепр" основан в 1993 году. Его единственным акционером является компания "Бренкрофт Энтерпрайзез Лимитед", которая опосредованно принадлежит Виктору Пинчуку.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 октября 2019 года по размеру общих активов (11,78 млрд грн) банк занимал 21 место среди 76 действующих.