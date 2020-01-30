 Кабмин предложил разрешить третейским судам рассматривать споры о недвижимости

Об этом сообщил министр юстиции Денис Малюська, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу министерства.

"Мы планируем создать эффективную систему третейских судов, которая должна значительно разгрузить судебную систему, поскольку будет восстановлено доверие общества к третейскому разбирательству. Важно, что в законопроект включены предохранители, которые не позволят третейским судам способствовать или быть привлеченным к рейдерским действиям", – заявил министр.

По словам главы Минюста, законопроект усовершенствует порядок образования и деятельности третейских судов, предусматривает усиления требований к организациям, при которых могут действовать постоянно действующие третейские суды, и расширяет полномочия органов третейского самоуправления в целях эффективного осуществления третейского разбирательства.

В частности, проектом документа предлагается изменить порядок государственной регистрации третейских судов, передав исключительные полномочия в этой сфере Минюсту.

При этом предложено предоставить третейским судам возможность рассмотрения дел по спорам о недвижимости (положение вступят в силу через три года со дня вступления в силу настоящего закона).

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Также предложено установить, что постоянно действующие третейские суды могут образовываться только неприбыльными организациями, а срок их деятельности не может быть меньше 5 лет.

Кроме того, к полномочиям Третейской палаты Украины предложено отнести установление соответствия основателя создаваемого постоянно действующего третейского суда требованиям закона.

Малюська обратил внимание, что согласно законопроекту деятельность постоянно действующих третейских судов, которые не обратятся в орган государственной регистрации в установленный срок, будет прекращена в судебном порядке.