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 "Нафтогаз" может прекратить поставки газа для 18 производителей тепла из-за долгов. СПИСОК

18 производителей тепла до сих пор не выполнили требований по расчетам для получения газа в рамках ПСО с 1 февраля 2020 года.

Об этом сообщает пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины", передает БизнесЦензор.

"Ненадлежащие расчеты таких предприятий за газ создают угрозу для теплоснабжения потребителей в 18 населенных пунктах в отопительный период. Компания письменно сообщила эти предприятия о необходимости проведения срочных расчетов во избежание прекращения газоснабжения с 1 февраля", – сказано в сообщении.

По оперативным данным "Нафтогаза" на 29 января, этим предприятиям теплоэнергетики для продолжения получения газа с 1 февраля в рамках ПСО необходимо оплатить более 406 млн грн (с учетом стоимости газа, потребленного в декабре 2019 года).

В компании отмечают, что рассчитаться за газ за декабрь эти предприятия были обязаны еще до 25 января.

"Таким образом, во избежание отключения газоснабжения с 1 февраля предприятиям-должникам необходимо в крайний срок сегодня, 30 января 2020 года, провести с "Нафтогазом" необходимые расчеты", – подчеркивают в НАК.

По данным "Нафтогаза", с 24 января 19 из 37 предприятий-должников оплатили необходимый минимальный платеж за использованный газ и избежали риска отключением от газоснабжения.

С перечнем тепловиков-должников можно ознакомиться в таблице ниже:

Нафтогаз может прекратить поставки газа для 18 производителей тепла из-за долгов 01

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3172842
 
 
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