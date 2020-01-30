 НАБУ сообщило президенту Академии аграрных наук о подозрении в расхищении земель

Подозрения, которые подписал Генеральный прокурор, детективы вручили в течение 24-29 января, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

Среди подозреваемых президент НААН Ярослав Гадзало (на время совершения преступления - вице-президент) и директор Института садоводства НААН Игорь Гриник (на время совершения преступления - первый вице-президент НААН).

Подозрения также получили первый проректор Национального университета биоресурсов и природопользования Игорь Ибатуллин (во время совершения преступления - вице-президент НААН), вице-президент - главный ученый секретарь НААН Валерий Адамчук (на время совершения преступления - академик-секретарь отделения НААН), а также директор ННЦ Институт виноградарства и виноделия им. В.Е. Таирова НААН Вячеслав Власов.

Действия указанных лиц квалифицированы по ч.5 ст.191, ч.3 ст.15 ч.5 ст.191 УК Украины.

"Таким образом, общее количество лиц, привлеченных к ответственности за хищение особо ценных земель НААН достигло 14: относительно девяти из них расследование закончено, дело направлено в ВАКС", – отмечается в сообщении.

По данным следствия, в течение 2013-2014 годов должностные лица НААН инициировали принятие ряда решений, в результате которых более 15 га государственных земель незаконно перешли в частную собственность.

Речь идет о 138 участках в пригороде Киева (село Гатное), которые имели статус особо ценной земли и должны были использоваться исключительно в исследовательских целях.

"Роль пяти человек, которым сообщено о подозрении, в коррупционной схеме заключалась в том, что они как члены президиума НААН проголосовали за выделение земельных участков из числа особо ценных земель, а впоследствии оформили отдельные участки на себя, близких родственников и связанных лиц", – уточнили в НАБУ.

Указанные факты являются одним из эпизодов уголовного производства в отношении хищения земель НААН. Расследование первого эпизода продолжалось с апреля 2017 года по декабрь 2019 года . Дело в отношении девяти обвиняемых уже находится на рассмотрении ВАКС.