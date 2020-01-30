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 Аграрный рынок, Коррупция
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Все про:НАБУ (777) земля (391) НААН (4)

 НАБУ сообщило президенту Академии аграрных наук о подозрении в расхищении земель

Детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) сообщили президенту Национальной академии аграрных наук и еще четырем высокопоставленным должностным лицам НААН о подозрении в причастности к незаконному отчуждению принадлежавших академии 15 га особо ценных земель.

Подозрения, которые подписал Генеральный прокурор, детективы вручили в течение 24-29 января, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

Среди подозреваемых президент НААН Ярослав Гадзало (на время совершения преступления - вице-президент) и директор Института садоводства НААН Игорь Гриник (на время совершения преступления - первый вице-президент НААН).

Подозрения также получили первый проректор Национального университета биоресурсов и природопользования Игорь Ибатуллин (во время совершения преступления - вице-президент НААН), вице-президент - главный ученый секретарь НААН Валерий Адамчук (на время совершения преступления - академик-секретарь отделения НААН), а также директор ННЦ Институт виноградарства и виноделия им. В.Е. Таирова НААН Вячеслав Власов.

Действия указанных лиц квалифицированы по ч.5 ст.191, ч.3 ст.15 ч.5 ст.191 УК Украины.

"Таким образом, общее количество лиц, привлеченных к ответственности за хищение особо ценных земель НААН достигло 14: относительно девяти из них расследование закончено, дело направлено в ВАКС", – отмечается в сообщении.

НАБУ сообщило президенту Академии аграрных наук о подозрении в расхищении земель 01

По данным следствия, в течение 2013-2014 годов должностные лица НААН инициировали принятие ряда решений, в результате которых более 15 га государственных земель незаконно перешли в частную собственность.

Речь идет о 138 участках в пригороде Киева (село Гатное), которые имели статус особо ценной земли и должны были использоваться исключительно в исследовательских целях.

"Роль пяти человек, которым сообщено о подозрении, в коррупционной схеме заключалась в том, что они как члены президиума НААН проголосовали за выделение земельных участков из числа особо ценных земель, а впоследствии оформили отдельные участки на себя, близких родственников и связанных лиц", – уточнили в НАБУ.

Указанные факты являются одним из эпизодов уголовного производства в отношении хищения земель НААН. Расследование первого эпизода продолжалось с апреля 2017 года по декабрь 2019 года . Дело в отношении девяти обвиняемых уже находится на рассмотрении ВАКС.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3172823
 
   
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Заметьте что все это"незаконное расхищение" произошло в 2013-14гг, когда вполне себе осмысленно на всех чиновников.особенно стоящих на государственных позициях осуществлялось беспрецендентное давление и вымогательство с угрозами от тех видимо кому и достались эти 15 га "особоценных земель" и на них надо делать акцент в расследовании. Землю вернуть академии а деньги-государству,если это вообще не подстава..Чиновников не увольнять,потому что вместо них назначат тупых отпетых дебилов,по сравнению с которыми эти чиновники-герои спасители научной мысли Украины от надвигающегося дебилизма...Вся 29 летняя история Украины-тому пример.
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P,S особо цинично выглядит статья на фоне антиконституционной подготовки к тотальному разбазариванию государственно образующего актива-земли.Без которого само существование государства,как такового теряет всякий смысл.Земля должна находиться в исключительной собственности государства,и даваться в аренду тем,кто будет рачительно пользоваться этим богатством.И карать тех говнюков,которые несмотря на запрет производства ГМО в Украине все 6 лет этим и занимаются-усиленно травят все живое раундапом,признанным ВОЗ оружием массового уничтожения и производными от него.. За последние 6 лет стоками с полей производящих ГМО сою,рапс,пшеницу,кукурузу и пр.отраву 2140 водоемов стали ядовитыми,в них нет живности.Значит отравлены все грунтовые воды вокруг них,колодцы родники ..Вопрос времени ,когда яды проникнут в глубинные слои(200м и более) из которых хитрозадые "арендаторы"через фильтры черпают воду для себя любимых,но ведь нет таких фильтров,которые бы задерживали эту отраву и лапти откинете через полгода после простых смертных.Стакан чистой воды бесценен-его не купишь ни за какие миллионы баксов.Неужели не доходит?
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пОсадют , или "продоят" - догадайтесь с трех раз...
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