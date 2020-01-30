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Все про:ЗАлК (34) ФГИ (643)

 Фонд госимущества сменил гендиректора Запорожского алюминиевого комбината

Наблюдательный совет ПАО "Запорожский алюминиевый комбинат" (ЗАлК) избрал своим председателем заместителя главы Фонда госимущества (ФГИ) Сергея Игнатовского.

Согласно сообщению предприятия в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, такое решение набсовет принял 23 января, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Игнатовский был назначен членом набсовета от ФГИ на основании приказа Фонда от 23 декабря 2019 года.

Кроме того, набсовет в этот же день назначил членом дирекции-исполняющим обязанности гендиректора ЗАлКа с 24 января 2020 года Сергея Кизилова, уволив с этой должности Александра Заику. До этого Кизилов занимал должность директора по защите ресурсов.

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Как сообщалось, Фонд госимущества 23 декабря 2019 года заменил трех своих представителей в набсовете ПАО "ЗАлК" – Наталью Павлюк, Татьяну Кузуб и Наталью Харину на Сергея Игнатовского, Юрия Мартынюка и Алексея Беспалова.

Ранее ЗАлК был единственным в Украине производителем первичного алюминия. Собственником ЗАлКа в 2004 году стала российская группа "СУАЛ". В 2007 году комбинат перешел под контроль ОК "РусАл", созданной при слиянии алюминиевых и глиноземных активов ОАО "РусАл", "СУАЛа" и швейцарского трейдера Glencore.

В многолетних судебных тяжбах вынесен вердикт о расторжении договоров купли-продажи 68,01% акций ЗАлКа и возврате этого пакета в государственную собственность.

По данным НДУ на третий квартал 2019 года, в собственности ФГИ находится 68,0095% акций ПАО "ЗАлК", у компании Velbay Holding Ltd. (Кипр, контролируется ОК "РусАл" российского олигарха Олега Дерипаски) - 29,5363% акций.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3172816
 
 
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