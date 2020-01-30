 МАУ сделает ежедневными рейсы в столицу Египта

Об этом сообщает avianews.com, передает БизнесЦензор.

Сейчас полеты выполняются четыре раза в неделю в ночное время. Самолет вылетает из аэропорта "Борисполь" в 20:00 и прилетает в столицу Египта в 23:20. Обратный вылет выполняется на следующий день в 04:50 с прилетом в Киев в 08:30.

После увеличения частоты полетов МАУ сохранит нынешний график рейсов. Он позволяет стыковать данное направление с другими маршрутами авиакомпании в "Борисполе".

Как отмечает издание, увеличение интенсивности полетов в Каир произойдет на фоне прекращения рейсов в Иран и Китай, которые подпитывали транзитную модель украинской авиакомпании. Дополнительные рейсы в Каир позволят частично сбалансировать западную и восточную сеть МАУ.

Сейчас сеть "восточных" направлений авиакомпании включает Стамбул, Измир, Анкару, Тель-Авив, Дубай, Каир, Тбилиси, Ереван, Баку, Дели и Бангкок. Рейсы в Бангкок МАУ планирует приостановить в летнем расписании 2020 года в рамках программы по возврату авиакомпании в зону безубыточности.