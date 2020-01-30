 Минэкономики назвало 5 крупнейших должников по выплате зарплаты

Об этом сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов в Facebook, передает БизнесЦензор.

"Вот топ-5 крупнейших должников: АО "Сумское машиностроительное НПО" (долг - 251 070,8 тыс. грн); ПАО "Азовобщемаш" (220 858,9 тыс. грн); ГП "ПО "Южный машиностроительный завод имени А.М. Макарова" (134 305,5 тыс. грн); ГП "НИИ "Квант" (52 844,8 тыс. грн); ГП "Угольная компания "Краснолиманская" (30 221,0 тыс. грн)", - написал Милованов.

Он добавил, что с ближайшие дни намерен собрать совещание с руководителями этих предприятий.

"Мы должны полностью решить вопрос невыплат. Люди должны получить свои законо заработанные деньги", - подчеркнул Милованов.

Он также отметил, что в 30 крупнейших предприятиях-должниках действуют профсоюзы, которые должны защищать трудовые права работников.

"Что я прошу сделать человека, которому задерживают зарплату? Во-первых, проверить, есть ли на вашем предприятии профсоюз. Если да - обратитесь с жалобой к нему. Профсоюзы должны защищать право на оплату труда. Во-вторых, готовьте обращение в суд. Не надо этого бояться, это современный способ защитить себя. В-третьих, обратитесь в Государственную службу по вопросам труда Украины. Этот орган исполнительной власти в подчинении Минэкономики занимается вопросами выполнения работодателями своих обязательств перед работниками. Прежде всего, своевременности выплаты заработной платы и безопасности труда. Обращайтесь к Гоструда с жалобами, и это нам позволит запустить формальный процесс решения вопроса от государства", - резюмировал Милованов.