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 Нацбанк не ожидает влияния нового китайского вируса на экономику Украины

Влияние на мировые рынки эпидемии нового "уханьского" коронавируса соответствует предыдущим подобным эпидемиям, поэтому основания пересматривать макропоказатели из-за "уханьского" коронавируса отсутствуют.

Об этом на брифинге заявил заместитель главы Национального банка Украины (НБУ) Дмитрий Сологуб, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Ничего необычного по сравнению с предыдущими не происходит… Нет оснований считать, что это будет иметь значительное влияние на макроэкономические показатели", – сказал замглавы Нацбанка.

Сологуб отметил, что некоторое воздействие на товарные и финансовые рынки новая эпидемия уже оказала, однако считается, что на долгосрочные показатели это не возымеют значительное влияние.

В частности, по словам замглавы Нацбанка, выросли ставки облигаций развивающихся стран, однако одновременно выросли и котировки акций фармацевтических компаний.

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Как сообщалось, Нацбанк прогнозирует, что экономический рост в Украине ускорится с 3,3% в 2019 году до 3,5% в 2020 году, а в последующие годы составит около 4%.

Национальная комиссия по здравоохранению КНР сообщила, что число умерших от коронавируса достигло 170 человек по данным на вечер 30 января, при этом число инфицированных увеличилось до 7 711.

Практически все смертельные случаи были зафиксированы в центральной провинции Хубэй, где проживает около 60 миллионов человек. Как минимум 15 других стран также сообщили о выявлении коронавируса, подтвердив 104 случая заражения.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3172810
 
 
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Согласен с НБУ. На экономику Украины влияют "вирусы" иного рода,по сравнению с которыми китайский "короновирус"-это прыщь на слоновой заднице.
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НБУ или дебилы или прикидываются.
например на одни только маски будет потрачено тысячи грн в среднем на человека. а они ВСЁ импорт. это потребует дополнительно несколько млрд дол валюты
+ массовая паника..... олигархи сбегут временно в страны с медициной... а простой народ будет ......
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