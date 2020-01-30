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Все про:интеллектуальная собственность (34) Тунберг (1)

 Грета Тунберг решила зарегистрировать собственный товарный знак

Шведская экоактивистка Грета Тунберг заявила, что подала заявку на регистрацию в качестве товарного знака своего имени и названия международного общественного движения школьников, которое она инициировала своими акциями протеста в защиту климата.

Об этом Тунберг сообщила в своем Instagram, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Я подала заявку на регистрацию моего имени, а также Fridays For Future (название движения школьников в защиту климата, – ред.), Skolstrejk for klimatet (шведское название движения, – ред.) и так далее в качестве торговых знаков. Это действие нужно для защиты движения и его деятельности", – написала Тунберг.

Такое решение активистка объяснила тем, что зачастую ее имя и название движения используют неправомерно, в частности, в коммерческих целях без соответствующего на это согласия.

"К сожалению, есть люди, которые пытаются выдать себя за меня или лживо заявляют, что они "представляют" меня, чтобы общаться с высокопоставленными лицами, политиками, СМИ, деятелями искусства и так далее", – добавила Тунберг.

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Напомним, за последний год 17-летняя шведка Грета Тунберг получила широкую известность. Ее приглашали выступить в международных организациях, в частности, в ООН. Она активно выступает за защиту окружающей среды и призывает к незамедлительным решительным действиям для борьбы с изменениями климата.

Чтобы привлечь внимание общественности к проблемам, связанным с климатом, Тунберг в прошлом году начала по пятницам, вместо занятий в школе, приходить к шведскому парламенту, требуя от властей активных мер для защиты окружающей среды. Постепенно ее одиночная акция нашла поддержку в других странах мира и переросла в движение школьников и студентов, требующих действий для предотвращения глобального потепления.

В сентябре 2019 года она выступила в ООН, обвинив лидеров стран мира в том, что они, не предпринимая мер по защите климата, "украли" у нее "мечты и детство".

Активистка отказывается летать на самолетах, аргументируя это слишком большим количеством вредных выбросов в атмосферу. По этой причине на различные крупные мероприятия в другие страны мира она отправляется либо на поезде, либо на морских суднах.

Тунберг не ест продукты животного происхождения и убедила своих родителей тоже стать веганами. 17-летняя девушка страдает от синдрома Аспергера, который сама Грета называет "даром".

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3172804
 
 
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Очень высокоинтелектуальное лицо. Девочка еще физически не способна на такие высокие материи. Её кто то использует как флаг, сейчас уже и для продвижения бизнеса, за который то же будет платить не она - у неё еще то же не откуда брать такие деньги. Но зато как удобно - даже дети "понимают" вред автомобилей! Всех! (Ну кроме электро, особенно "Теслы").
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