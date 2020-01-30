 Нацбанк готов выкупить выплаченные "Нафтогазу" "Газпромом" $2,4 миллиарда

Об этом на брифинге по вопросам монетарной политики сообщил глава правления Национального банка Украины (НБУ) Яков Смолий, передает БизнесЦензор.

"В прошлом году "Нафтогаз" из этой суммы продал $500 млн и использовал их для собственных нужд, возможно, и для уплаты налогов в государственный бюджет. В этом году $2,4 млрд валюты (остается на счетах НАК, – ред.) и для внутренних нужд "Нафтогаза" мы не видим необходимости в валютных платежах, поскольку они дополнительно получают валютную выручку от транзита газа, согласно контракту с "Газпромом", – сообщил Смолий.

Глава НБУ отметил, что в случае продажи этих средств на межбанковском валютном рынке НБУ готов выкупить из в резервы.

"Поэтому мы ожидаем, что эти средства выйдут на рынок и если их не скупят компании, банки, которым это будет нужно, то Национальный банк излишки для сглаживания колебаний выкупит в золотовалютные резервы", – сказал Смолий.

В свою очередь заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб добавил, что вопрос, когда "Нафтогаз" может конвертировать эти средства, зависит от руководства компании и решений правительства.

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Как сообщалось, ранее глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что перечисленные российским "Газпромом" в конце 2019 года $2,9 млрд в рамках исполнения решения Стокгольмского арбитража продолжают находиться на счетах НАК "Нафтогаз Украины", их дальнейшее распределение решится в ходе дискуссии с правительством.

Напомним, 26 декабря 2019 года НАК "Нафтогаз Украины" по решению Кабмина досрочно перечислил в госбюджет 8,5 млрд грн дивидендов по итогам работы за первые три квартала 2019 года.

27 декабря НАК "Нафтогаз Украины" подтвердил получение от ОАО "Газпром" $2,92 млрд компенсации во исполнение решения Стокгольмского арбитража 2018 года.