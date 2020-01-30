 "Укравтодор" расширит три магистрали до четырех полос

Об этом говорится в сообщении "Укравтодора", передает БизнесЦензор.

Речь идет о дорогах, которые будут иметь не менее чем по две полосы движения в одну сторону с разделительной полосой, которая исключает возможность лобовых столкновений со встречными автомобилями.

В этом году основе строительные работы по расширению до четырех полос движения будут выполняться на трассах:

М-03 - на участке от города Лубны до Полтавы, а также на участке от Полтавы до города Валки;

М-07 - на отдельных участках трассы от Ковеля до украинского-польской границы;

Н-31 - на всей протяженности от ответвления от скоростного шоссе М-03 возле Решетиловки до Днепра.

Особое внимание уделяется мерам безопасности. В планах - построение разноуровневых пешеходных переходов, установка дорожных знаков с светоотражающим покрытием, подсветкой и сигнальными лампами, развитие комплексов автоматической фиксации нарушений и развитие информационной системы мониторинга безопасности дорожного движения. Эти меры помогут уменьшить смертность от ДТП в Украине.

Также в этом году запланирован ряд проектных работ для будущих скоростных дорог на таких маршрутах, включая:

М-06 - на двух отдельных участках трассы между Ужгородом и Мукачево, что позволит ликвидировать два "узких" места и совместить эти два города скоростной трассой общей протяженностью 31 км;

Н-11 - участок от села Широкое в село Малософиевка, что позволяет завершить скоростной маршрут между Днепром и Кривым Рогом общей длиной 130 км;

М-06 - между селами Грушвица Вторая и Крылов, а также Юго-Восточный объезд Дубно, что позволяет обеспечить скоростной маршрут от Ривного до предела Львовской области.

"Скорость и комфорт поездок важны для развития внутреннего рынка и туризма. Это базовые условия развития. Именно поэтому, кроме запланированных дорожных и проектных работ, мы готовим технико-экономическое обоснование для расширения до четырех полос дороги Львов-Тернополь-Хмельницкий-Винница-Умань, а также дороги Одесса-Николаев-Херсон. Совместить украинские города качественными дорогами - одна из наших приоритетных задач", - отметил глава "Укравтодора" Александр Кубраков.

Сейчас критериям скоростных дорог соответствуют дороги технической категории первого (автомагистраль) и 1-б (скоростное шоссе), а именно: М-06 на участке Киев-Житомир-Ривне, М-05 Киев-Одесса на всей протяженности, М-01 на отрезке Киев-Чернигов, М-29 Харьков-Новомосковск, Н-08 на отрезке Днепр-Запорожье, М-03 на участке Киев-Лубны и Н-01 на отрезке Киев-Обухов.