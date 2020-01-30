 Нацбанк снизил учетную ставку до 11% годовых (обновлено)

Снижение учетной ставки утверждено решением правления НБУ №76-рш от 30 января, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу регулятора.

Как отметил на пресс-брифинге глава НБУ Яков Смолий, по итогам 2019 года потребительская инфляция замедлилась до 4,1% с 9,8% в 2018 году, достигнув самого низкого уровня за последние шесть лет.

Таким образом, была досрочно достигнута инфляционная цель Нацбанка – 5% ± 1 процентный пункт, установленная в 2015 году.

Смолий указал, что решающее влияние на стремительное замедление инфляции в конце 2019 года имело укрепление курса гривни, что позволило нивелировать эффекты достаточно сильного потребительского спроса.

Нацбанк ожидает, что в течение большей части 2020 года инфляция будет находиться ниже целевого диапазона 5% ± 1 п. п., но вернется в его границы в конце года, составив 4,8% по итогам года.

При этом в 2021-2022 годах Нацбанк планирует поддерживать инфляцию на уровне среднесрочной цели 5% ± 1 п. п., смягчая монетарную политику.

НБУ прогнозирует, что экономический рост ускорится с 3,3% в 2019 году до 3,5% в 2020 году, а в последующие годы составит около 4%.

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Как сообщалось, Национальный банк Украины снизил учетную ставку до 13,5% с 13 декабря 2019 года.

Базовый сценарий НБУ предполагает дальнейшее снижение учетной ставки до 8% к концу 2021 года при условии устойчивого снижения инфляции до цели 5%. Однако в начале января глава Нацбанка Яков Смолий спрогнозировал, что целевой уровень учетной ставки может быть достигнут уже в 2020 году.

Участники рынка ожидали дальнейшего существенного снижения Нацбанком учетной ставки в конце января в связи с тем, что инфляция в Украине в 2019 году замедлилась до 4,1% с 9,8% годом ранее и приблизилась к нижней границе установленного центробанком целевого диапазона в 5% ± 1 п.п.