 Глава "Укрэнерго" подал документы на конкурс на нового руководителя компании

Об этом Ковальчук сообщил в интервью БизнесЦензор.

"Я однозначно участвую в этом конкурсе", – сказал Ковальчук.

Действующий глава "Укрэнерго" добавил, что не обсуждал с премьер-министром Алексеем Гончаруком конкурс на главу компании после заявления министра энергетики и защиты окружающей среды Алексея Оржеля, который в декабре анонсировал смену руководства компании.

"Я не обсуждал с представителями правительства вопросы конкурса, поскольку считаю это не этичным. Правила игры должен задавать владелец, который назначает наблюдательный совет и устанавливает политику собственности", – добавил Ковальчук.

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Как сообщалось, в начале января НЭК "Укрэнерго" объявило о начале отбора кандидатур на должность председателя правления, согласно предложению Министерства финансов и решению наблюдательного совета "Укрэнерго" от 6 декабря 2019 года. Прием документов для участия в конкурсе завершился 27 января.

Напомним, в начале декабря 2019 года министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявил о принятом правительством "политическом решении" о смене руководства стратегических компаний, в том числе НАК "Нафтогаз Украины" и НЭК "Укрэнерго", и обновлению их наблюдательных советов.

При этом Оржель отметил, что действующие руководители при наличии желания смогут принять участие в соответствующих конкурсах.

Исполняющим обязанности главы НЭК "Укрэнерго" с 2015 года является Всеволод Ковальчук.