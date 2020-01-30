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 Энергетика, Корпоративные отношения
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Все про:конкурс (255) Ковальчук (34) Укрэнерго (440)

 Глава "Укрэнерго" подал документы на конкурс на нового руководителя компании

Исполняющий обязанности председателя правления ЧАО НЭК "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук подал документы на участие в конкурсе на должность главы компании.

Об этом Ковальчук сообщил в интервью БизнесЦензор.

"Я однозначно участвую в этом конкурсе", – сказал Ковальчук.

Действующий глава "Укрэнерго" добавил, что не обсуждал с премьер-министром Алексеем Гончаруком конкурс на главу компании после заявления министра энергетики и защиты окружающей среды Алексея Оржеля, который в декабре анонсировал смену руководства компании.

"Я не обсуждал с представителями правительства вопросы конкурса, поскольку считаю это не этичным. Правила игры должен задавать владелец, который назначает наблюдательный совет и устанавливает политику собственности", – добавил Ковальчук.

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Как сообщалось, в начале января НЭК "Укрэнерго" объявило о начале отбора кандидатур на должность председателя правления, согласно предложению Министерства финансов и решению наблюдательного совета "Укрэнерго" от 6 декабря 2019 года. Прием документов для участия в конкурсе завершился 27 января.

Напомним, в начале декабря 2019 года министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявил о принятом правительством "политическом решении" о смене руководства стратегических компаний, в том числе НАК "Нафтогаз Украины" и НЭК "Укрэнерго", и обновлению их наблюдательных советов.

При этом Оржель отметил, что действующие руководители при наличии желания смогут принять участие в соответствующих конкурсах.

Исполняющим обязанности главы НЭК "Укрэнерго" с 2015 года является Всеволод Ковальчук.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3172781
 
 
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Энергетика стратегическая отрасль -основа экономики. Она вся должна принадлежать исключительно государству и регулироваться исключительно кабмином. Поскольку все паразитические прокладки (АО,ООО и пр "Рога с копытами"),нищие как церковные крысы поднялись исключительно на грабеже государственной собственности, и заграбастав эту собственность они ее не только не преумножили,а использовали против этого же государства,и потребителей,то все АО,ООО и пр паразитов надо разогнать с энергетической отрасли,поскольку это не "рынок" а лохотрон,когда АО с 10000грн уставного фонда и мутными "руководителями" разворовывают миллиардные суммы,которые ранее пополняли бюджет. Именно с дурацким несуществующим "рынком",этими паразитическими прокладками в сфере энергетики появилась реальная угроза уничтожения этой мощнейшей отрасли,без которой не возможно существование экономики,как таковой. И поскольку идет мышиная возня около руководства атомной энергетики, то это уже серьезно и последствия будут катастрофическими для всех,если эту вакханалию не прекратить.
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