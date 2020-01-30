 Европарламент утвердил выход Великобритании из ЕС 31 января

"За" принятие решения проголосовали 621 парламентария, 49 высказались против, а 13 воздержались, передает БизнесЦензор со ссылкой на Deutsche Welle.

Таким образом евродепутаты одобрили конец 47-летнему членству Великобритании в ЕС.

Решение означает, что 73 евродепутата от Великобритании покинут состав Европарламента, который в настоящее время насчитывает 751 парламентария. Британские депутаты еще смогут принять участие в заседании парламента 30 января, однако затем они должны покинуть свои офисы.

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Как сообщалось, 24 января президент Европейского Совета Шарль Мишель и руководительница Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен подписали соглашение о выходе Великобритании из Европейского Союза. В тот же день свою подпись под соглашением о Brexit поставил и премьер Великобритании Борис Джонсон.

Завершение Brexit до 31 января было перевыборной обещанием действующего премьера страны Бориса Джонсона. На досрочных парламентских выборах, состоявшихся в декабре прошлого года, его Консервативная партия уверенно победила, получив абсолютное большинство.

Brexit запланирован на 31 января 2020 года. После этого начнется переходный период, рассчитанный на 11 месяцев.

До 31 декабря 2020 года Великобритания и ЕС подписать торговое соглашение, чтобы предотвратить жесткий выход Лондона с таможенного союза и единого европейского рынка.