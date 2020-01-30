 Кабмин разрешил подавать документы в налоговую с использованием электронной подписи

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов, передает БизнесЦензор.

"Во время периодического представления информации органам Государственной налоговой службы и получения информации указанными органами по письменному запросу, получатели и пользователи электронных доверительных услуг смогут использовать квалифицированную электронную подпись с использованием квалифицированного сертификата открытого ключа", – сказано в сообщении.

Как отмечают в Минфине, новые положения введены в рамках выполнения требований закона "Об электронных доверительных услугах".