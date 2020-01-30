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Все про:Кабмин (3839) налоговая (162) ГНСУ (49) электронная цифровая подпись (5)

 Кабмин разрешил подавать документы в налоговую с использованием электронной подписи

Кабинет министров на заседании 29 января утвердил постановление, которым внесены изменения в пункты 9 и 13 Порядка периодического представления информации органам Государственной налоговой службы.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов, передает БизнесЦензор.

"Во время периодического представления информации органам Государственной налоговой службы и получения информации указанными органами по письменному запросу, получатели и пользователи электронных доверительных услуг смогут использовать квалифицированную электронную подпись с использованием квалифицированного сертификата открытого ключа", – сказано в сообщении.

Как отмечают в Минфине, новые положения введены в рамках выполнения требований закона "Об электронных доверительных услугах".

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3172770
 
 
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